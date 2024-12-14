Сирський нагородив морських піхотинців одеської бригади (фото)

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський під час робочої поїздки на фронт вручив нагороди військовослужбовцям 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, що базується на Одещині.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
За словами Сирського, ці морпіхи ведуть бої на одному з найгарячіших напрямків фронту і є справжнім прикладом відваги та патріотизму, щодня відбиваючи десятки атак російських загарбників.
«Дякую вам, сильні духом, мотивовані та вправні воїни. Наголошую на самовідданості кожного, хто хоробро захищає Україну, свій дім і наших людей», – заявив головнокомандувач.
Раніше «Одеське життя» повідомляло, що загиблий під Бахмутом військовослужбовець з Одеської області Олександр Унгурян нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно.