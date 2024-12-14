Новини Одеси та Одеської області

Сирський нагородив морських піхотинців одеської бригади (фото)

Сирський нагородив морських піхотинців одеської бригади (фото)

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський під час робочої поїздки на фронт вручив нагороди військовослужбовцям 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, що базується на Одещині.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За словами Сирського, ці морпіхи ведуть бої на одному з найгарячіших напрямків фронту і є справжнім прикладом відваги та патріотизму, щодня відбиваючи десятки атак російських загарбників.

Сирський і морпіхи

Нагорода від Сирського

Морпіхи 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського data-lazy-srcset=

«Дякую вам, сильні духом, мотивовані та вправні воїни. Наголошую на самовідданості кожного, хто хоробро захищає Україну, свій дім і наших людей», – заявив головнокомандувач.

Раніше «Одеське життя» повідомляло, що загиблий під Бахмутом військовослужбовець з Одеської області Олександр Унгурян нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk