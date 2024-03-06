Кого вшановує 6 березня православна церква і чого варто побоюватися вагітним

Яке церковне свято 6 березня

Сьогодні, 6 березня, день пам’яті святого Костянтина та 42 мучеників з Аммореї.

Історія 42 мучеників починається з війни між грецьким імператором Феофілом та сарацинами. Сарацини облагороджували візантійське місто Амморея і захопили в полон його захисників – 42 воїни. Серед них був і святий Костянтин, який відмовився від священичого сану, щоб стати воїном та захистити місто від сарацинів. Усіх цих мучеників катували, але вони залишилися вірними християнству.

Святий Костянтин жив у ІХ столітті. Разом із ним були інші захисники, такі як Летій, Феофіл, Феодор, Меліссен, Калліст, Васой та інші. Вони відмовилися від ісламу і були засуджені до страти.

А ще цього дня, 6 березня, за новим стилем (19 березня за старим) церква святкує Набуття чесного Хреста та цвяхів святою рівноапостольною царицею Оленою.

326 року цариця Олена (мати першого православного імператора Костянтина) вирушила Єрусалим, щоб знайти Хрест Господній. Вона дізналася, що Хрест закопано в землю, і на тому місці збудовано язичницький храм на честь Венери. Цариця наказала зруйнувати будівлю та копати землю – в результаті знайшли три хрести та дощечку поруч із ними: «Ісус Назарянин, Цар Юдейський».

Щоб дізнатися, на якому з трьох хрестів був розіп’ятий Ісус, вирішили кожен хрест по черзі покласти на померлого і подивитися, що станеться. Від двох хрестів дива не сталося, але коли поклали третій, то померлий воскрес. Так і впізнали Хрест Господній.

У кого 6 березня іменини

6 березня День Ангела відзначають: Аркадій, Костянтин, Максим, Теодор, Федір, Юліан, Олена, Олена, Ілона.

Талісманом людини, народженої 6 березня, є аметист. Назву цьому каменю дали давні греки, воно означає «тверезий». Тому кільця з аметистом часто вдягали на бенкети, щоб не сп’яніти і не розповісти зайвого.

6 березня: прикмети та традиції

У народі сьогодні – Костянтинів день. Серед наших пращурів на цей день було чимало цікавих прикмет:

почути стукіт дятла – до затяжних холодів;

мороз – чекайте на заморозки ще протягом 40 днів;

морозне повітря – літо буде спекотним;

ластівки вже прилетіли – чекайте на потепління;

високо і швидко пливуть хмари – на хорошу погоду;

вже з’явилися проліски – можна розпочинати посівні роботи.

Що не можна робити цього дня

У цей день багато заборон було пов’язано з водою та колодязями:

так, наприклад, заборонялося набирати воду з чужої криниці. Вважалося, що людина, яка вип’є цю воду, стане жадібною;

також вагітні жінки намагалися не підходити до колодязя, тому що вагітність протікатиме важко;

крім того, сьогодні заборонено витрачати воду марно – потрібно використовувати її лише за призначенням.

також не можна лаятися, поганословити, пліткувати і пиячити.

Не слід погано відгукуватися про померлих.

Що можна робити 6 березня