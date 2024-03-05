Одесити можуть безкоштовно перевірити зір: коли та де

Вижити в черзі: скільки ви будете чекати на безкоштовний прийом у лікаря в Одесі? Довгі черги, труднощі із записом, пошук вільних «віконець» — це те, з чим стикаються одесити, які хочуть скористатися своїм правом отримати медичну допомогу без грошей. Насамперед мова йде про безоплатні прийоми у лікаря або медичні обстеження. Чому це відбувається? Недолік реформи, європейська практика або нестача знань у пацієнтів, як правильно скористатися своїм правом? «Одеське життя» розбиралося у причинах. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Ще одна лікарня Одеської області отримала сучасний ангіограф В Одеській області – чергове поповнення в родині ангіографів. Сучасний апарат Philips Azurion 5 для діагностики і лікування інфарктів та інсультів отримала Дунайська обласна лікарня в Ізмаїлі. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Чому жінки бояться гінекологів і як ці страхи шкодять здоров’ю Тема жіночого здоров’я вкрай гостра і важлива. Виникла вона з «жартливого» посту, який я побачила на сторінці лікарки-гінеколога у соцмережі. Він навряд чи привернув мою увагу, якби не діалог між двома кумедними котиками у ролі лікаря та пацієнта: «Ви проходите щорічно огляд?» — «Ні!», — «Ви можете бути хворими і не знати про це», — «Тепер точно не піду, ще знайдете щось». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ