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Одесити можуть безкоштовно перевірити зір: коли та де

Одесити можуть безкоштовно перевірити зір: коли та де

Завтра, у середу, 6 березня 2024 року, до Всесвітнього дня боротьби з глаукомою, у медичних закладах Одеси пройде День профілактики та раннього виявлення захворювань очей для дорослих та дітей. Одесити запрошують безкоштовно перевірити свій зір.

Про це повідомляє прес-служба міської ради.

За інформацією медиків, своєчасна діагностика дозволяє виявити глаукому та інші хвороби очей на ранніх стадіях. А при ранній діагностиці та початку лікування захворювання можливе повне одужання.

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Усіх бажаючих запрошують безкоштовно пройти профілактичне обстеження та отримати консультацію лікарів-офтальмологів за адресами:

КНП «Міська клінічна лікарня №1», консультативні відділення:

  • вул. Болгарська, 38, 5 поверх, каб. 505, з 8:00 до 14:00;
  • вул. Івана та Юрія Лип, 1, 1-й поверх, каб. 8, з 14:00 до 17:00;
  • вул. Житомирська (Ак. Гаркавого, 2), 3-й поверх, каб. 318, з 14:00 до 18:00.

КНП «Міська лікарня №5», поліклініка

  • вул. Троїцька, 38, 5 поверх, каб. 57, з 9:00 до 13:00.

КНП «Міська лікарня № 8»

  • Фонтанська дор., 110, 2-й поверх, каб. 201, з 9:00 до 14:00.

КНП «Міська клінічна лікарня №10», КДЦ

  • вул. Маршала Малиновського, 61а, 2-й поверх, каб. 8, з 8:00 до 17:00.

КНП «Міська клінічна лікарня № 11», поліклінічне відділення

  • вул. Ак. Воробйова, 5, 2-й поверх, каб. 20, з 8:00 до 13:00.

КНП «Консультативно-діагностичний центр №6»

  • вул. Маршала Говорова, 26а, 5 поверх, каб. 513, з 9:00 до 17:00.

КНП «Консультативно-діагностичний центр № 20»

  • вул. Левітана, 62, 4 поверх, каб. 45, з 8:00 до 12:00.

КНП «Консультативно-діагностичний центр №29»

  • вул. Ак. Заболотного, 32а, 3 поверх, каб. 26, з 8:00 до 20:00; щоб. 27 з 8:00 до 13:00.

КНП «Дитячий консультативно-діагностичний центр ім. акад. Б.Я. Резника»

  • вул. Дворянська, 10, 1-й поверх, каб. 2, з 8:00 до 13:40.

КНП «Дитяча міська поліклініка №2»:

  • вул. Генерала Бочарова, 59, 2 поверх, каб. 224, з 14:00 до 19:00;
  • просп. Добровольського, 67, 1-й поверх, каб. 15, з 9:00 до 14:00.

«Дитяча міська поліклініка №3»

  • вул. Єврейська, 11, 2-й поверх, каб. 35, з 9:00 до 13:00.

КНП «Дитяча міська поліклініка №4»

  • вул. Маршала Говорова, 26, 3 поверх, каб. 303, з 8:00 до 14:00.

КНП «Дитяча міська поліклініка №5»

  • вул. Генерала Петрова, 80, 3 поверх, каб. 34 з 9:00 до 13:00 та з 13:00 до 18:00.

КНП «Дитяча міська поліклініка №6»:

  • просп. Ак. Глушка, 32а, каб. 209, з 8:00 до 13:00 та з 14:00 до 17:00;
  • вул. Ак. Філатова, 7а, 1-й поверх, каб. 18 з 8:00 до 13:00 та з 14:00 до 19:00.

КНП «Дитяча міська поліклініка №7»

  • вул. Старопортофранківська, 46, 1-й поверх, каб. 18, з 9:00 до 14:00.

Раніше ми розповідали, як зберегти здоров’я очей.

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