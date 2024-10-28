Свята 28 жовтня: сьогодні День визволення України від фашистських загарбників, а ще День бабусь та дідусів – не забудьте їх привітати  

День визволення України від фашистських загарбників

Це свято, встановлене у 2009 році президентським указом, символізує завершення вигнання нацистських військ з української землі. Bitви на території України стали вирішальними у звільненні Європи від нацизму. Традиційно цього дня проводяться урочисті заходи: вшанування пам’яті полеглих воїнів, виставки військової техніки та святкові концерти.

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День бабусь та дідусів

28 жовтня світова спільнота відзначає День бабусь та дідусів – свято, що підкреслює важливість родинних зв’язків між поколіннями. Це особливий день, коли діти та онуки організовують теплі сімейні зустрічі, дарують подарунки та висловлюють вдячність старшому поколінню за їхню безмежну любов, турботу та життєву мудрість.

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Міжнародний день анімації

Свято відзначають на честь знаменної події – першого публічного показу анімаційного фільму Шарля-Еміля Рейно 28 жовтня 1892 року. Засноване у 2002 році Міжнародною асоціацією анімаційного кіно, це свято популяризує мистецтво анімації через майстер-класи, покази фільмів, лекції та виставки.

Всесвітній день дзюдо

Започаткований Міжнародною федерацією дзюдо у 2011 році, відзначають у день народження засновника цього бойового мистецтва – Дзигоро Кано. Свято покликане поширювати цінності та філософію дзюдо у світі.

Міжнародний день шкільних бібліотек

Свято, засноване у 1999 році, підкреслює важливість бібліотек у навчальному процесі та формуванні любові до читання. Цього дня проводяться книжкові виставки, літературні читання та різноманітні конкурси.

Визначні особистості, які народилися 28 жовтня

28 жовтня народилися яскраві постаті в різних сферах:

український кобзар Терентій Пархоменко (1872);

представник Розстріляного відродження Майк Йогансен (1895);

засновник Microsoft Білл Ґейтс (1955).

Пам’ятні дати 28 жовтня

Цей день багатий на важливі події:

від відкриття трамвайного руху у Вінниці (1913);

підписання “Бессарабського протоколу” (1920);

депортації польських євреїв (1938);

надання державного статусу українській мові (1989);

визнання Австралією Голодомору актом геноциду (1993);

включення українського художника Івана Марчука до списку “100 геніїв сучасності” британської The Daily Telegraph (2007).

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