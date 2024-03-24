Коли набрид телевізор, люди потягнулися до бібліотеки

Втомилися від поганих новин

— Здебільшого це люди старшого покоління, — розповідає завідувачка філії бібліотеки в селі Орлівка Анжела Драгомир. — Я пояснюю це тим, що люди похилого віку втомилися від телемарафону, від поганих новин, вони вже намагаються відгородитися від негативу, тому у вільний час стали частіше брати до рук книжку. Більше читали взимку, поки не було роботи на городах і в полі.

Деяким літнім читачам книжки Анжела Георгіївна приносить додому. А вподобання своїх земляків вона знає — кому історичну літературу, кому белетристику. Також, буває, по книжки заходять школярі — якщо бабуся чи дідусь попросили взяти нові.

Списали вдесятеро більше, ніж отримали

Проте найбільша проблема — поповнення фондів.

— Торік на всі бібліотеки громади надійшло трохи більш як тисяча книжок, а списали понад 13 тисяч примірників, — розповідає провідний бібліотекар сектору комплектування, каталогізації та методичного обслуговування Тетяна Кокалко. — Причому більшість книг, що надійшли, були подаровані нашими читачами. Уперше за довгий час у 2023 році було виділено гроші з місцевого бюджету на поповнення бібліотечного фонду — 26,7 тисячі гривень. Але оскільки книжки нині дорогі, на ці гроші нам вдалося закупити лише 119 примірників — і це на дев’ять бібліотек громади.

Співробітники бібліотеки розповіли, що цього року загострилася проблема з періодикою: її практично немає. Тому передплата на газету «Одеське життя», якою забезпечила редакція клубні та шкільні бібліотеки Ренійської громади, — це гарна підмога.

Майстер-класи та арт-терапія

Останніми роками працівники публічної бібліотеки збільшили кількість культурно-масових заходів — це зустрічі з творчими людьми, вікторини, конкурси, майстер-класи.

— Загалом торік було проведено 900 заходів, у яких узяли участь майже десять тисяч осіб, — каже провідний методист Тетяна Скобельська. — Більшість заходів проводили у відділі обслуговування дітей.

Нині в читальному залі публічної бібліотеки двічі на тиждень усі охочі можуть долучитися до курсу арт-терапії під керівництвом художника Сергія Костова. Заняття безоплатні, оскільки проводяться в рамках програми, що реалізується громадською організацією «Регіональний аналітичний центр» спільно з Ренійською міськрадою за підтримки міжнародного гранту.

— Арт-терапія — це лікування мистецтвом, — розповідає професійний художник. — Мистецтво — це зв’язок із Першоджерелом, із Вищим Художником, із Тим, Хто створив усе, що нас оточує. Займаючись будь-якою діяльністю, ми стикаємося з цим: закони тяжіння, оптики, закони фізики. Але, займаючись мистецтвом, ми, крім усього іншого, отримуємо красу — і це завжди благотворно впливає на людину.