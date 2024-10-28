Новости Одессы и Одесской области

28 октября — День освобождения Украины от фашистских захватчиков, а еще День бабушек и дедушек — не забудьте их поздравить

28 октября — День освобождения Украины от фашистских захватчиков, а еще День бабушек и дедушек — не забудьте их поздравить

28 октября 2024 года Украина отмечает свое освобождение Украины от фашистских захватчиков, поздравляет и чтит дедушки и бабушки. Также рассказываем о других праздниках и исторических событиях, связанных с этим днем.

День освобождения Украины от фашистских захватчиков

Этот праздник, установленный в 2009 году президентским указом, символизирует завершение изгнания нацистских войск из украинской земли. Битвы на территории Украины стали решающими в освобождении Европы от нацизма. Традиционно в этот день проводятся торжественные мероприятия: честь памяти павших воинов, выставки военной техники и праздничные концерты.

Читайте также: День освобождения Украины: рассказ фронтовика о жизни и смерти, море и стихах на войне

День бабушек и дедушек

28 октября мировое сообщество отмечает День бабушек и дедушек – праздник, подчеркивающий важность родственных связей между поколениями. Это особый день, когда дети и внуки организуют теплые семейные встречи, дарят подарки и благодарны старшему поколению за их безграничную любовь, заботу и жизненную мудрость.

Читайте также: День бабушек и дедушек: как праздновать и что подарить?

Международный день анимации

Праздник отмечают в честь знаменательного события первого публичного показа анимационного фильма Шарля-Эмиля Рейно 28 октября 1892 года. Основанный в 2002 году Международной ассоциацией анимационного кино, праздник популяризирует искусство анимации через мастер-классы, показы фильмов, лекции и выставки.

Всемирный день дзюдо

Начавшийся Международной федерацией дзюдо в 2011 году, отмечают в день рождения основателя этого боевого искусства – Дзигоро Кано. Праздник призван распространять ценности и философию дзюдо в мире.

Международный день школьных библиотек

Праздник, основанный в 1999 году, подчеркивает важность библиотек в учебном процессе и формировании любви к чтению. В этот день проводятся книжные выставки, литературные чтения и конкурсы.

Выдающиеся личности, родившиеся 28 октября

28 октября родились яркие фигуры в разных сферах:

  • украинский кобзарь Терентий Пархоменко (1872);
  • представитель Расстрелянного возрождения Майк Йогансен (1895);
  • основатель Microsoft Билл Гейтс (1955).

Памятные даты 28 октября

Этот день богат важными событиями:

  • от открытия трамвайного движения в Виннице (1913);
  • подписание «Бессарабского протокола» (1920);
  • депортации польских евреев (1938);
  • предоставление государственного статуса украинскому языку (1989);
  • признание Австралией Голодомора актом геноцида (1993);
  • включение украинского художника Ивана Марчука в список «100 гениев современности» британской The Daily Telegraph (2007).

Читайте также: Культурный код нации: почему украинский алфавит уникален

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua