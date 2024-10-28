28 октября — День освобождения Украины от фашистских захватчиков, а еще День бабушек и дедушек — не забудьте их поздравить

День освобождения Украины от фашистских захватчиков

Этот праздник, установленный в 2009 году президентским указом, символизирует завершение изгнания нацистских войск из украинской земли. Битвы на территории Украины стали решающими в освобождении Европы от нацизма. Традиционно в этот день проводятся торжественные мероприятия: честь памяти павших воинов, выставки военной техники и праздничные концерты.

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День бабушек и дедушек

28 октября мировое сообщество отмечает День бабушек и дедушек – праздник, подчеркивающий важность родственных связей между поколениями. Это особый день, когда дети и внуки организуют теплые семейные встречи, дарят подарки и благодарны старшему поколению за их безграничную любовь, заботу и жизненную мудрость.

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Международный день анимации

Праздник отмечают в честь знаменательного события первого публичного показа анимационного фильма Шарля-Эмиля Рейно 28 октября 1892 года. Основанный в 2002 году Международной ассоциацией анимационного кино, праздник популяризирует искусство анимации через мастер-классы, показы фильмов, лекции и выставки.

Всемирный день дзюдо

Начавшийся Международной федерацией дзюдо в 2011 году, отмечают в день рождения основателя этого боевого искусства – Дзигоро Кано. Праздник призван распространять ценности и философию дзюдо в мире.

Международный день школьных библиотек

Праздник, основанный в 1999 году, подчеркивает важность библиотек в учебном процессе и формировании любви к чтению. В этот день проводятся книжные выставки, литературные чтения и конкурсы.

Выдающиеся личности, родившиеся 28 октября

28 октября родились яркие фигуры в разных сферах:

украинский кобзарь Терентий Пархоменко (1872);

представитель Расстрелянного возрождения Майк Йогансен (1895);

основатель Microsoft Билл Гейтс (1955).

Памятные даты 28 октября

Этот день богат важными событиями:

от открытия трамвайного движения в Виннице (1913);

подписание «Бессарабского протокола» (1920);

депортации польских евреев (1938);

предоставление государственного статуса украинскому языку (1989);

признание Австралией Голодомора актом геноцида (1993);

включение украинского художника Ивана Марчука в список «100 гениев современности» британской The Daily Telegraph (2007).

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