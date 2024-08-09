Суд зобов’язав власника особняка Гавсевича відновити будівлю

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Власника пам’ятки містобудування та архітектури місцевого значення площею 1168,5 м кв, розташованої в історичному центрі міста, в судовому порядку зобов’язали відновити старовинну будівлю.

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Прокурори встановили, що власник не забезпечив утримання пам’ятки в належному технічному стані. Ба більше, під виглядом виконання реставраційних робіт власник демонтував більшість конструкцій особняка.

Зокрема, було демонтовано огороджувальні та несучі конструкції і перекриття північної частини будівлі-пам’ятки, її південно-західну частину, покрівлю, другий і третій поверхи східної частини, а також частково демонтовано огороджувальні конструкції східної частини будівлі.

Це стало підставою для звернення прокурора до суду з відповідним позовом, який наразі задоволено.

Виконання рішення суду забезпечує прокуратура.

Особняк Гавсевича в Одесі – це історична будівля, зведена 1903 року. Вона була побудована для Антона Гавсевича, власника великого одеського ломбарду. Будівля була спроектована відомим архітектором Самуїлом Гальперсоном. Особняк має статус пам’ятки архітектури і входить до складу об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Будівля належить компанії “Універсал Директ”. Власник особняка вже заплатив штраф у розмірі 170 тисяч гривень за порушення вимог охорони культурної спадщини.