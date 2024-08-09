Суд зобов’язав власника особняка Гавсевича відновити будівлю

Одеська обласна прокуратура домоглася судового рішення, яке зобов’язує власника особняка Гавсевича відновити будівлю. Від пам’ятки архітектури місцевого значення залишилася тільки частина фасаду.
Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.
Власника пам’ятки містобудування та архітектури місцевого значення площею 1168,5 м кв, розташованої в історичному центрі міста, в судовому порядку зобов’язали відновити старовинну будівлю.
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Прокурори встановили, що власник не забезпечив утримання пам’ятки в належному технічному стані. Ба більше, під виглядом виконання реставраційних робіт власник демонтував більшість конструкцій особняка.
Зокрема, було демонтовано огороджувальні та несучі конструкції і перекриття північної частини будівлі-пам’ятки, її південно-західну частину, покрівлю, другий і третій поверхи східної частини, а також частково демонтовано огороджувальні конструкції східної частини будівлі.
Це стало підставою для звернення прокурора до суду з відповідним позовом, який наразі задоволено.
Виконання рішення суду забезпечує прокуратура.
Особняк Гавсевича в Одесі – це історична будівля, зведена 1903 року. Вона була побудована для Антона Гавсевича, власника великого одеського ломбарду. Будівля була спроектована відомим архітектором Самуїлом Гальперсоном. Особняк має статус пам’ятки архітектури і входить до складу об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Будівля належить компанії “Універсал Директ”. Власник особняка вже заплатив штраф у розмірі 170 тисяч гривень за порушення вимог охорони культурної спадщини.