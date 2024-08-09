Суд обязал владельца особняка Гавсевича восстановить здание

Одесская областная прокуратура добилась судебного решения, которое обязывает владельца особняка Гавсевича восстановить здание. От памятника архитектуры местного значения осталась только часть фасада.
Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.
Владельца памятника градостроительства и архитектуры местного значения площадью 1168,5 м кв, расположенного в историческом центре города, в судебном порядке обязали восстановить старинное здание.
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Прокуроры установили, что владелец не обеспечил содержание памятника в надлежащем техническом состоянии. Более того, под видом выполнения реставрационных работ владелец демонтировал большинство конструкций особняка.
В частности, были демонтированы ограждающие и несущие конструкции и перекрытия северной части здания-памятника, его юго-западная часть, кровля, второй и третий этажи восточной части, а также частично демонтированы ограждающие конструкции восточной части здания.
Это стало основанием для обращения прокурора в суд с соответствующим иском, который в настоящее время удовлетворен.
Выполнение решения суда обеспечивает прокуратура.
Особняк Гавсевича в Одессе — это историческое здание, построенное в 1903 году. Оно было построено для Антона Гавсевича, владельца крупного одесского ломбарда. Здание было спроектировано известным архитектором Самуилом Гальперсоном. Особняк имеет статус памятника архитектуры и входит в состав объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Здание принадлежит компании «Универсал Директ». Владелец особняка уже заплатил штраф в размере 170 тысяч гривен за нарушение требований охраны культурного наследия.