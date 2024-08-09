Суд обязал владельца особняка Гавсевича восстановить здание

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Владельца памятника градостроительства и архитектуры местного значения площадью 1168,5 м кв, расположенного в историческом центре города, в судебном порядке обязали восстановить старинное здание.

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Прокуроры установили, что владелец не обеспечил содержание памятника в надлежащем техническом состоянии. Более того, под видом выполнения реставрационных работ владелец демонтировал большинство конструкций особняка.

В частности, были демонтированы ограждающие и несущие конструкции и перекрытия северной части здания-памятника, его юго-западная часть, кровля, второй и третий этажи восточной части, а также частично демонтированы ограждающие конструкции восточной части здания.

Это стало основанием для обращения прокурора в суд с соответствующим иском, который в настоящее время удовлетворен.

Выполнение решения суда обеспечивает прокуратура.

Особняк Гавсевича в Одессе — это историческое здание, построенное в 1903 году. Оно было построено для Антона Гавсевича, владельца крупного одесского ломбарда. Здание было спроектировано известным архитектором Самуилом Гальперсоном. Особняк имеет статус памятника архитектуры и входит в состав объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Здание принадлежит компании «Универсал Директ». Владелец особняка уже заплатил штраф в размере 170 тысяч гривен за нарушение требований охраны культурного наследия.