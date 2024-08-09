Новости Одессы и Одесской области

Суд обязал владельца особняка Гавсевича восстановить здание

Суд обязал владельца особняка Гавсевича восстановить здание

Одесская областная прокуратура добилась судебного решения, которое обязывает владельца особняка Гавсевича восстановить здание. От памятника архитектуры местного значения осталась только часть фасада.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Владельца памятника градостроительства и архитектуры местного значения площадью 1168,5 м кв, расположенного в историческом центре города, в судебном порядке обязали восстановить старинное здание.

По теме: Особняк Гавсевича: что осталось от бывшего одесского роддома в парке Шевченко?

особняк Гасевича

Прокуроры установили, что владелец не обеспечил содержание памятника в надлежащем техническом состоянии. Более того, под видом выполнения реставрационных работ владелец демонтировал большинство конструкций особняка.

В частности, были демонтированы ограждающие и несущие конструкции и перекрытия северной части здания-памятника, его юго-западная часть, кровля, второй и третий этажи восточной части, а также частично демонтированы ограждающие конструкции восточной части здания.

Это стало основанием для обращения прокурора в суд с соответствующим иском, который в настоящее время удовлетворен.

Выполнение решения суда обеспечивает прокуратура.

Особняк Гавсевича в Одессе — это историческое здание, построенное в 1903 году. Оно было построено для Антона Гавсевича, владельца крупного одесского ломбарда. Здание было спроектировано известным архитектором Самуилом Гальперсоном. Особняк имеет статус памятника архитектуры и входит в состав объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Здание принадлежит компании «Универсал Директ». Владелец особняка уже заплатил штраф в размере 170 тысяч гривен за нарушение требований охраны культурного наследия.

 

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua