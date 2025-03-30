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Нагадаємо, раніше одеситів запросили приєднатися до благоустрою міста, і мешканці не забарилися відгукнутися. Загалом, за даними одеської мерії, у рамках загальноміського суботника на різних локаціях міста було висаджено майже 200 дерев – це акації, софори японські, клен-явори та ясені. Зокрема, в Преображенському парку одесити висадили 100 дерев, уздовж вулиці Успенської та на Французькому бульварі, на місці викорчуваних пнів, висаджено 33 софори японські та 32 акації. «Торік для КП «Міськзелентрест» за кошти міського бюджету було придбано корчувальну техніку. Те, що раніше займало добу, тепер потребує лише пів години для викорчування одного пня. На місці, що звільнилося, ми висаджуємо нові дерева. Дякую всім, хто долучився», – зазначив мер Одеси Геннадій Труханов. Крім того, мешканці разом із комунальниками та службовцями мерії висадили дерева на Миколаївській дорозі, а також прибрали схили вздовж Траси здоров’я. Ще новини Одеси на цю тему: