Напомним, ранее одесситов пригласили присоединиться к благоустройству города, и горожане не замедлили откликнуться.

Всего, по данным одесской мэрии, в рамках общегородского субботника на разных локациях города было высажено почти 200 деревьев – это акации, софоры японские, клен-яворы и ясени.

В частности, в Преображенском парке одесситы высадили 100 деревьев, вдоль улицы Успенской и на Французском бульваре, на месте выкорчеванных пней, высажено 33 софор японских и 32 акации.

«В прошлом году для КП «Горзелентрест» за средства городского бюджета была приобретена корчевая техника. То, что раньше занимало сутки, теперь требует лишь полчаса для выкорчевки одного пня. На освободившемся месте мы высаживаем новые деревья. Спасибо всем, кто присоединился», – отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Кроме того, горожане совместно с коммунальщиками и служащими мэрии высадили деревья на Николаевской дороге, а также убрали склоны вдоль Трассы здоровья.

Еще новости Одессы по теме:

Фото пресс-службы Одесского горсовета