На Одещині працівник порту виявився російським шпигуном

Про це повідомили в Службі безпеки України.

У повідомленні йдеться, що найбільше шпигуна цікавили місця розташування електропідстанцій та блокпостів в Ізмаїлі. Також йому давали завдання стежити за річпортом, на якому він працював. На замовлення ворога він стежив за транспортом, що прибував у порт, та за роботою охорони.

Зв’язувався зрадник зі своїм куратором через анонімний чат у месенджері – надсилав текстові повідомлення з фото та координатами об’єктів.

Слідчі встановили, що засуджений працював на одному з підприємств Ізмаїльського річкового порту. Після початку повномасштабного вторгнення рф чоловіка дистанційно завербував представник російських спецслужб.

Суд визнав його винним у державній зраді в умовах воєнного стану та призначив покарання у вигляді 15 років в’язниці.