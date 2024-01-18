На Одещині працівник порту виявився російським шпигуном

Працівник одного з річкових портів Одещини з початку війни був завербований росіянами та працював на їхню вимогу – надавав дані про критичну інфраструктуру та збирав дані про військових.
Про це повідомили в Службі безпеки України.
У повідомленні йдеться, що найбільше шпигуна цікавили місця розташування електропідстанцій та блокпостів в Ізмаїлі. Також йому давали завдання стежити за річпортом, на якому він працював. На замовлення ворога він стежив за транспортом, що прибував у порт, та за роботою охорони.
Зв’язувався зрадник зі своїм куратором через анонімний чат у месенджері – надсилав текстові повідомлення з фото та координатами об’єктів.
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Слідчі встановили, що засуджений працював на одному з підприємств Ізмаїльського річкового порту. Після початку повномасштабного вторгнення рф чоловіка дистанційно завербував представник російських спецслужб.
Суд визнав його винним у державній зраді в умовах воєнного стану та призначив покарання у вигляді 15 років в’язниці.