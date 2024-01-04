На Одещині позбавляться понад 130 тисяч тонн токсичних відходів: де саме

Про це свідчать дані на платформі Prozorro.

Наприкінці грудня 2023 року департамент екології та природних ресурсів Одеської облдержадміністрації уклав договір з ТОВ «Науково-виробнича компанія «Укрекопром» на утилізацію відходів виробництва, медичних відходів та прострочених пестицидів і гербіцидів у Березівському, Білгород-Дністровському, Болградському, Ізмаїльському, Одеському, Роздільнянському районах.

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Згідно з даними, утилізації підлягають 135,83 тонн небезпечних хімічних речовин. Компанії «Укрекопром» за це заплатять 14 млн. 180 тис. 652 грн.

Повідомляється, що у Білгород-Дністровському районі небезпечні речовини перебувають у бочках біля села Шабо та залізних бочках біля села Зоря.

На Ізмаїльщині хімічні відходи розташовані на околицях села Каланчак та біля села Утконосівка. Речовини знаходяться в металевих та картонних бочках, паперових мішках або просто насипом.

Також в Ізмаїльському районі хімвідходи знайдені у дерев’яних та пластикових контейнерах, паперових мішках біля села Саф’яни, насипом просто неба біля села Старі Трояни, у поліетиленових та паперових мішках біля села Десантне, у паперових мішках біля села .

У Болградському районі відходи зберігаються в бочках та мішках на околиці села Калчева.

«Укрекопром» має ліквідувати всі вищезгадані звалища протягом 2024 року.

Зазначимо, що кошти на ліквідацію джерел забруднення навколишнього середовища небезпечними відходами виділено в рамках “Регіональної комплексної програми з охорони навколишнього середовища Одеської області на 2024-2028 роки”.

Нагадаємо, нещодавно компанія «Укрекопром» брала участь у ліквідації звалища з хімічними відходами на території Кодимської громади.