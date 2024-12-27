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Стрілянина в Одеській області: чоловік поранив трьох відвідувачів кафе

Стрілянина в Одеській області: чоловік поранив трьох відвідувачів кафе

В одному з населених пунктів Одеського району між відвідувачами кафе зав’язалася сутичка. Один із чоловіків почав стрілянину, постраждали троє людей.

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Про це повідомили в поліції Одеської області.

Поліцейські встановили, що відпочиваючи в кафе місцевий мешканець почав чіплятися до інших відвідувачів і спровокував з ними сварку, зав’язалася сутичка. Чоловік у цей час з’їздив на машині додому і повернувся вже з рушницею. Він ударив одного відвідувача кафе прикладом рушниці по голові, а ще двом прострелив ноги. З місця злочину чоловік зник на автомобілі.

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Постраждалим віком 32, 45 і 64 років у лікарні надали допомогу і їх відпустили на амбулаторне лікування.

 

Поліцейські «за гарячими слідами» розшукали чоловіка. Йому повідомлено про підозру в хуліганстві, вчиненому із застосуванням вогнепальної зброї за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Стрілку загрожує до семи років ув’язнення.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

 

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