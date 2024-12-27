Стрельба в Одесской области: мужчина ранил троих посетителей кафе

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Полицейские установили, что отдыхая в кафе местный житель начал приставать к другим посетителям и спровоцировал с ними ссору, завязалась стычка. Мужчина в это время съездил на машине домой и вернулся уже с ружьем. Он ударил одного посетителя кафе прикладом ружья по голове, а еще двум прострелил ноги. С места преступления мужчина скрылся на автомобиле.

Читайте также: В городе Одесской области мужчина стрелял по собакам и целился в детей

Пострадавшим в возрасте 32, 45 и 64 лет в больнице оказали помощь и их отпустили на амбулаторное лечение.

Полицейские «по горячим следам» разыскали мужчину. Ему сообщено о подозрении в хулиганстве, совершенном с применением огнестрельного оружия по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Стрелку грозит до семи лет заключения.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.