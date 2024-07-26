Одеська спортсменка понесе прапор збірної України на відкритті Олімпіади-2024: де і коли дивитися церемонію

Церемонію відкриття Олімпіади-2024 вже охрестили історичною

Організатори Олімпійських ігор вирішили відійти від звичної процесії в чаші головної арени змагань. Натомість вони влаштують парад човнів на річці Сена, а офіційна частина презентації атлетів відбудеться на площі Трокадеро поруч з Ейфелевою вежею.

Замість проходу легкоатлетичними доріжками тисячі спортсменів стануть учасниками річкового параду. Делегації спортсменів на корабликах подолають маршрут завдовжки 6 км – від Аустерліцького мосту до мосту Єна. Водний парад із майже 100 човнів триватиме 3 години 45 хвилин.

Маршрут олімпійської регати простягнеться від мосту Аустерліц на 6 км на захід повз історичні принади столиці Франції на кшталт собору Норт-Дам і музею Лувр до згаданої Трокадеро. Безпосередньо на площі навпроти Ейфелевої вежі запалять олімпійський вогонь і оголосять Ігри відкритими.

Роль природних глядацьких трибун виконають набережні Сени. Концепція відкритого простору зробить Париж-2024 найбільшою церемонією відкриття з погляду охоплення – аудиторії та географії.

Кожна збірна матиме одного або двох прапороносців. Прапор України нестиме колишня третя ракетка світу та “бронзова” призерка Олімпіади в Токіо Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук – дворазовий “срібний” призер минулих Ігор.

Відомо, що лейтмотивом відкриття Олімпіади стане подорож олімпійського вогню. Планується провести близько 30 передач естафети під час церемонії. Ім’я того, хто запалюватиме олімпійський казан, тримається в таємниці.

Зміст розважальної частини церемонії відкриття також залишається таємницею. Ходять чутки, що у виставі візьмуть участь близько 20 відомих виконавців, серед них можуть бути Айя Накамура, Lady Gaga, Селін Діон.

Де дивитися церемонію відкриття Олімпіади-2024

Церемонія відкриття Олімпіади в Парижі розпочнеться о 21:30 за київським часом.

Трансляцію церемонії відкриття Ігор-2024 українські шанувальники спорту зможуть подивитися на телеканалах “Перший”, “Суспільне Спорт” і регіональних каналах Суспільного (наприклад, Суспільне Рівне, Суспільне Одеса тощо).

Також за церемонією можна буде спостерігати на діджитал-платформі Суспільне Спорт.

Нагадаємо, Олімпійські ігри-2024 триватимуть до 11 серпня. Цього року в Олімпійських іграх візьмуть участь 10 714 спортсменів із 206 країн світу. Загалом буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Україну на цих змаганнях представлять 140 спортсменів, які змагатимуться у 23 видах спорту.