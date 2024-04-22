Стало відомо, хто стане новим спікером Сил оборони Півдня

Про своє нове призначення Плетенчук розповів у коментарі “Укрінформу”.

“Починаючи з сьогоднішнього дня приступаю до виконання обов’язків начальника Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України”,- сказав він.

Плетенчук має значний досвід у пресслужбі, який включає роботу в миколаївському осередку організації “Правий сектор” і службу в Силах оборони Херсона (тактична група “Грім”). А з травня 2023 року він був речником командування ВМС ЗС України.

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Нагадаємо, нещодавно журналісти та медіа звернулися до військового керівництва з проханням відсторонити Наталю Гуменюк від управління об’єднаним пресцентром оперативного командування “Південь”, пояснюючи це тим, що вона перешкоджає висвітленню злочинів росіян і не дає журналістам показувати подвиг захисників Херсонщини.

19 квітня Наталію Гуменюк звільнили.