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Стало відомо, хто стане новим спікером Сил оборони Півдня

Стало відомо, хто стане новим спікером Сил оборони Півдня

Після звільнення Наталії Гуменюк на посаду керівника пресцентру Сил оборони півдня призначено капітана 3 рангу Дмитра Плетенчука, який раніше був речником Військово-морських сил.

Про своє нове призначення Плетенчук розповів у коментарі “Укрінформу”.

“Починаючи з сьогоднішнього дня приступаю до виконання обов’язків начальника Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України”,- сказав він.

Спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук

Дмитро Плетенчук

Плетенчук має значний досвід у пресслужбі, який включає роботу в миколаївському осередку організації “Правий сектор” і службу в Силах оборони Херсона (тактична група “Грім”). А з травня 2023 року він був речником командування ВМС ЗС України.

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Нагадаємо, нещодавно журналісти та медіа звернулися до військового керівництва з проханням відсторонити Наталю Гуменюк від управління об’єднаним пресцентром оперативного командування “Південь”, пояснюючи це тим, що вона перешкоджає висвітленню злочинів росіян і не дає журналістам показувати подвиг захисників Херсонщини.

19 квітня Наталію Гуменюк звільнили.

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