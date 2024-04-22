Стало известно, кто станет новым спикером Сил обороны Юга

После увольнения Натальи Гуменюк на должность руководителя пресс-центра Сил обороны юга назначен капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук, который ранее был спикером Военно-морских сил.
О своем новом назначении Плетенчук рассказал в комментарии «Укринформу».
«Начиная с сегодняшнего дня приступаю к исполнению обязанностей начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины»,- сказал он.
Плетенчук имеет значительный опыт в пресс-службе, который включает работу в николаевской ячейке организации «Правый сектор» и службу в Силах обороны Херсона (тактическая группа «Гром»). А с мая 2023 года он был спикером командования ВМС ВС Украины.
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Напомним, недавно журналисты и медиа обратились к военному руководству с просьбой отстранить Наталью Гуменюк от управления объединенным пресс-центром оперативного командования «Юг», объясняя это тем, что она препятствует освещению преступлений россиян и не дает журналистам показывать подвиг защитников Херсонщины.
19 апреля Наталью Гуменюк уволили.