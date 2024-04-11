Командувача ОК “Південь” Андрія Ковальчука звільнили: хто очолив командування

Народний депутат України Олексій Гончаренко повідомив про зміну командувачів оперативних командувань “Південь” і “Захід”.

За інформацією нардепа, Андрій Ковальчук тепер очолить Військову академію.

Генерал-майор Андрій Ковальчук очолив оперативне командування “Південь” 2021 року. До цього він був першим заступником командувача Десантно-штурмовим військами ЗСУ (2016-2021 рр.), а на момент початку війни 2014 року Ковальчук був на посаді начальника штабу 80-ї окремої аеромобільної бригади.

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Геннадій Шаповалов, який став новим командувачем ОК “Південь”, закінчив “Острозьку академію” за спеціальністю “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”.

Також він закінчив Військовий коледж Армії США, де готують старший офіцерський склад американських сухопутних військ, а також іноземних слухачів за програмою підготовки керівного складу для подальшого просування по службі в ранзі до генерал-лейтенанта включно.

У 2019-2021 роках він очолював 59-ту окрему мотопіхотну бригаду імені Якова Гандзюка.

У квітні 2022 року отримав звання бригадного генерала.

Як повідомив нардеп Олексій Гончаренко, новим командувачем ОК “Захід” став бригадний генерал Володимир Шведюк. Він змінив Сергія Литвинова. .