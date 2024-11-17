Війна, день 998-й: Україна без світла, Росія запустила 120 ракет і 90 дронів по об’єктах енергетики (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

В Україні діють екстрені відключення світла майже у всіх областях. Через це у містах виникли проблеми з водою та теплопостачанням.

Подробиці розповів у своєму зверненні президент Володимир Зеленський.

Масований комбінований удар був завданий по всіх регіонах України. Проти України росіяни застосували дрони різних типів, зокрема «шахеди». Крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети: Циркони, Іскандери, Кинджали. Загалом було близько 120 ракет і 90 дронів. Наші сили ППО знищили понад 140 повітряних цілей.

Метою ворога, за словами президента, була наша енергетична інфраструктура по всій Україні. На жаль, є пошкодження об’єктів від попадань та падіння уламків. На сьогоднішній день є знеструмлені райони, всі необхідні сили залучені для ліквідації наслідків та відновлення.

Для відбиття атаки крім наземних засобів, застосовувалася авіація: літаки F-16, Су-27, МіГ-29.