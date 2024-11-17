Новини Одеси та Одеської області

Війна, день 998-й: Україна без світла, Росія запустила 120 ракет і 90 дронів по об’єктах енергетики (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Війна, день 998-й: Україна без світла, Росія запустила 120 ракет і 90 дронів по об’єктах енергетики (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Ранок 17 листопада 2024 року для українців розпочався з одного з наймасовіших обстрілів за всю історію війни. 120 ракет та 90 безпілотників запустив ворог. Головною метою стали об’єкти енергетики: електростанції та підстанції, що передають електрику.

В Україні діють екстрені відключення світла майже у всіх областях. Через це у містах виникли проблеми з водою та теплопостачанням.

Подробиці розповів у своєму зверненні президент Володимир Зеленський.

Масований комбінований удар був завданий по всіх регіонах України. Проти України росіяни застосували дрони різних типів, зокрема «шахеди». Крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети: Циркони, Іскандери, Кинджали. Загалом було близько 120 ракет і 90 дронів. Наші сили ППО знищили понад 140 повітряних цілей.

Метою ворога, за словами президента, була наша енергетична інфраструктура по всій Україні. На жаль, є пошкодження об’єктів від попадань та падіння уламків. На сьогоднішній день є знеструмлені райони, всі необхідні сили залучені для ліквідації наслідків та відновлення.

Для відбиття атаки крім наземних засобів, застосовувалася авіація: літаки F-16, Су-27, МіГ-29.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk