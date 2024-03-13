Спроба номер два: рашисти знову вдарили ракетою на території Одеської області

Ворог не залишає спроб тероризувати мешканців Одеси та Одеської області точковими ракетними ударами. Так, сьогодні, 13 березня, по обіді ворог вже вдруге на день направив з літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, керовану ракету півднем області.
Про це повідомляє Телеграм-канал Сил оборони півдня України.
Тим не менш, і цього разу якоїсь мети «високоточна» російська ракета не досягла – вона втратила бойову здатність у повітрі на підльоті до узбережжя, пишуть наші військові. Уламки ракети впали на відкриті території, не завдавши якихось суттєвих збитків як людям, так і інфраструктурі.
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Водночас у Силах оборони нагадують: ворог продовжує наполегливо розвідувати та випробовувати систему протиповітряної оборони нашого регіону.
Військові вкотре наполегливо закликають громадян не знімати та не поширювати у мережі кадри роботи нашого ППО – адже це допомога ворогові у його підступному терорі.
Також не слід ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже, на жаль, не кожна повітряна атака рашистів закінчується так благополучно.
Так, раніше стало відомо, що в результаті удару по Одесі балістичною ракетою вранці 6 березня 2009 року загинули 9 військовослужбовців. Їхні імена назвали в організації Veterans Hub Odesa.