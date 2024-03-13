Спроба номер два: рашисти знову вдарили ракетою на території Одеської області

Про це повідомляє Телеграм-канал Сил оборони півдня України.

Тим не менш, і цього разу якоїсь мети «високоточна» російська ракета не досягла – вона втратила бойову здатність у повітрі на підльоті до узбережжя, пишуть наші військові. Уламки ракети впали на відкриті території, не завдавши якихось суттєвих збитків як людям, так і інфраструктурі.

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Водночас у Силах оборони нагадують: ворог продовжує наполегливо розвідувати та випробовувати систему протиповітряної оборони нашого регіону.

Військові вкотре наполегливо закликають громадян не знімати та не поширювати у мережі кадри роботи нашого ППО – адже це допомога ворогові у його підступному терорі.

Також не слід ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже, на жаль, не кожна повітряна атака рашистів закінчується так благополучно.

Так, раніше стало відомо, що в результаті удару по Одесі балістичною ракетою вранці 6 березня 2009 року загинули 9 військовослужбовців. Їхні імена назвали в організації Veterans Hub Odesa.