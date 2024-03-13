Вранці 13 березня росія обстріляла Одесу ракетами

Повітряна тривога в Одесі пролунала о 7:48. Незабаром у місті пролунали кілька гучних вибухів. Особливо сильно вони пролунали в Київському районі.

Попередньо, за даними моніторингових каналів, був запуск ракети Х-59/31П із літака над акваторією Чорного моря.

Інформації про те, чи влучили кудись, чи ракету було збито, поки що немає. Чекаємо на офіційні подробиці атаки.

Тим часом тривога триває, можливі нові пуски ракет. Найкращий спосіб зберегти своє здоров’я і життя – залишатися в укритті або перебувати вдома в тих приміщеннях, де немає вікон, дотримуючись правила двох стін.

Станом на 8:11 атака завершилася.