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Одеська каратистка Анжеліка Терлюга поділилася радісною подією

Одеська каратистка Анжеліка Терлюга поділилася радісною подією

Олімпійська чемпіонка з Одеси Анжеліка Терлюга вперше стала мамою. Спортсменка поділилася своїми емоціями, зазначивши, що народження доньки стало найбільшим щастям у її житті.

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Радісна подія сталася 21 грудня. Про це Анжеліка оголосила на своїй сторінці в Instagram, де опублікувала зворушливе фото ніжки новонародженої доньки.

Дівчинку назвали Ніколь.

«Найбільше щастя – це тримати в руках цілий світ. 21.12.2024. Зарецька Ніколь Володимирівна», – підписала спортсменка пост.

Анжеліка Терлюга стала мамою

Відомо, що Анжеліка Терлюга вийшла заміж за свого тренера Володимира Зарецького у вересні 2021 року.

Анжеліку Терлюгу двічі визнавали найкращою спортсменкою України: у травні 2018 року і в січні 2020 року. У 2018 році вона очолила рейтинг Міжнародної федерації карате у своїй ваговій категорії.

На літніх Олімпійських іграх 2020 року в Токіо Анжеліка Терлюга завоювала срібну медаль.

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