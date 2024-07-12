Список олімпійців поповнився ще двома спортсменами Одеської області: хто їде до Парижа

Про це повідомили у прес-службі відділення НОК України в Одеській області.

Раніше повідомлялося, що в Олімпійських іграх-2024 візьмуть участь 5 спортсменів із Одеської області.

Однак у липні до розширеного списку збірної України з футболу (22 гравці) потрапив ще один футболіст з Одеської області – Максим Брагару, який цього міжсезоння перейшов з одеського «Чорноморця» до київського «Динамо».

Ще одним олімпійцем став 28-річний борець вільного стилю став Василь Михайлов.

У зв’язку з відмовою нейтральних атлетів виступати у змаганнях з боротьби на Олімпійських іграх Україна отримала право виступити у категорії «до 86 кг», де на світовому та континентальному відборі виступав саме Василь. Саме його після проведення контрольних зіткнень і затвердили для участі в Олімпійських іграх, які стануть для нього другими.

Отже, список спортсменів Одещини, які їдуть на Олімпіаду до Парижа, остаточно виглядає так: