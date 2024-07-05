Відбір на Олімпіаду-2024 завершено: хто зі спортсменів Одеської області їде до Парижа

Відбір на Олімпіаду-2024 завершено: хто зі спортсменів Одеської області їде до Парижа

П’ять спортсменів Одеської області представлятимуть Україну на Олімпійських іграх-2024, які відбудуться з 26 липня по 11 серпня у Парижі.

Про це повідомляє прес-служба відділення НОК України на Одещині.

В Олімпійських іграх-2024 візьмуть участь 5 спортсменів Одеської області:

  • Ірина Маловичко – майстер стендової стрільби, срібна призерка чемпіонату світу-2023;
  • Олена Кравацька – шаблістка, срібна призерка Олімпійських ігор-2016;
  • Аліна Комащук – шаблістка, срібна призерка Олімпійських ігор-2016;
  • Даяна Ястремська – півфіналістка відкритого чемпіонату Австралії-2024 з тенісу;
  • Володимир Салюк – бронзовий призер чемпіонату Європи-2023 (U-21).

Олімпіада - 2024

Крім того, на Олімпійські ігри-2024 вирушить наш знаменитий стрілець-олімпієць Микола Мільчев –  в якості головного тренера збірної України і особистого тренера Ірини Маловичко.

Як стало відомо 3 липня, 22-річний захисник одеського “Чорноморця” Володимир Салюк увійшов до розширеної заявки олімпійської збірної України. У фінальній заявці буде 18 гравців, ще чотири залишаться у резерві. Минулого сезону Володимир провів за одеський клуб 30 матчів (26 – чемпіонат України, 4 – Кубок), а 2023-го завоював бронзу чемпіонату Європи (U-21), що принесло збірній України першу в історії путівку на Олімпійські ігри.

Водночас легкоатлет Владислав Шепелєв завершив боротьбу за путівку до Парижа. Йому не вдалося виконати олімпійський норматив.

Зазначимо, у минулій Олімпіаді взяло участь 7 спортсменів Одеської області.

Читайте також: Олімпійська гордість Одеси: хто з одеситів виборов медалі на Олімпіадах (+відео)

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