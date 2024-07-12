Список олимпийцев пополнился еще двумя спортсменами Одесской области: кто едет в Париж

Список олимпийцев пополнился еще двумя спортсменами Одесской области: кто едет в Париж

Семь спортсменов Одесской области будут представлять Украину на Олимпийских играх-2024, которые состоятся с 26 июля по 11 августа в Париже. В июле список олимпийцев пополнили еще два одесских спртсмена.

Об этом сообщили в пресс-службе отделения НОК Украины в Одесской области.

Ранее сообщалось, что в Олимпийских играх-2024 примут участие 5 спортсменов из Одесской области.

Однако в июле в расширенный список сборной Украины по футболу (22 игрока) попал еще один футболист из Одесской области – Максим Брагару, который в это межсезонье перешел из одесского «Черноморца» в киевское «Динамо».

Еще одним олимпийцем стал 28-летний борец свободного стиля стал Василий Михайлов.

В связи с отказом нейтральных атлетов выступать в соревнованиях по борьбе на Олимпийских играх Украина получила право выступить в категории «до 86 кг», где на мировом и континентальном отборе выступал как раз Василий. Именно он после проведения контрольных столкновений и был утвержден для участия в Олимпийских играх, которые станут для него вторыми.

По теме: Василий Михайлов: боролся достойно, но на Олимпиаду не едет

Итак, список спортсменов Одесской области, которые едут на Олимпиаду в Париж, окончательно выглядит так:

  • Ирина Маловичко — мастер стендовой стрельбы;
  • Елена Кравацкая — саблистка;
  • Алина Комащук — саблистка;
  • Даяна Ястремская — теннисистка;
  • Владимир Салюк —футболист «Черноморца»;
  • Максим Брагару — футболист киевского «Динамо»;
  • Василий Михайлов — борец свободного стиля.

олимпийцы

Итак, в Париже из 140 спортсменов семь представляют Одесскую область. В трех предыдущих Олимпийских играх также принимали участие семь спортсменов Одесской области. До этого — не менее 13-ти: в 1996-м — 14, в 2000-м — 13, в 2004-м — 16, в 2012-м — 13.

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