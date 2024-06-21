Спецназ затримав одеситів, які загрожували ремонтнику генераторів

Подробиці повідомили в поліції Одеської області.

У середині квітня одесити звинуватили 35-річного майстра начебто в неякісному виконанні замовлення в матері одного з них. Чоловік мав сплатити фігурантам 1000 доларів. Молоді люди почали “вибивати” з майстра кошти, погрожувати фізичною розправою, а для переконання відібрали валізу з інструментами та особистими документами.

Під час наступних зустрічей із “боржником” за місцем проживання останнього зловмисники наполягали на поверненні грошей у найкоротші терміни.

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Частину коштів потерпілий віддав, вимагачі обміняли гроші в пункті обміну валют. А вже за тиждень укотре нагадали ремонтнику про решту “заборгованості” та призначили місцем розрахунку проспект Небесної Сотні.

За силової підтримки спецпідрозділу КОРД ГУНП в Одеській області одного з хлопців затримали після отримання грошей. Іншого – за місцем його проживання.

Молодим людям повідомили про підозру у вимаганні, їм загрожує до 12 років ув’язнення.

Підозрюваних поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.