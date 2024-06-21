Спецназ задержал одесситов, которые угрожали ремонтнику генераторов

Подробности сообщили в полиции Одесской области.

В середине апреля одесситы обвинили 35-летнего мастера якобы в некачественном выполнении заказа у матери одного из них. Мужчина должен был уплатить фигурантам 1000 долларов. Молодые люди стали «выбивать» из мастера средства, угрожать физической расправой, а для убеждения отобрали чемодан с инструментами и личными документами.

Во время последующих встреч с «должником» по месту жительства последнего злоумышленники настаивали на возвращении денег в кратчайшие сроки.

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Часть средств потерпевший отдал, вымогатели обменяли деньги в пункте обмена валют. А уже через неделю в очередной раз напомнили ремонтнику об остальной «задолженности» и назначили местом расчета проспект Небесной Сотни.

При силовой поддержке спецподразделения КОРД ГУНП в Одесской области одного из парней задержали после получения денег. Другого — по месту его жительства.

Молодым людям сообщили о подозрении в вымогательстве, им грозит до 12 лет заключения.

Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.