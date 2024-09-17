Сьогодні Землю накрила найсильніша магнітна буря: коли очікується пік

Про це повідомляє Meteoagent.

З 10 вересня планета перебуває під впливом активності Сонця, яка періодично змінює свою інтенсивність. Уже тиждень на Землі вирує значна магнітна буря.

Так, 15 вересня, було зафіксовано геомагнітне збурення з К-індексом 6 (червоний рівень), що свідчить про сильну магнітну бурю. У понеділок цей показник зріс до К-індексу 7.

У вівторок, 17 вересня, Землю охопить одна з найпотужніших магнітних бур цього року.

Експерти прогнозують, що буря почне слабшати завтра, 18 вересня.

Найчастішими симптомами нездужання в дні магнітної бурі у людей є головний біль і запаморочення, нудота, підвищення тиску, слабкість, безсоння, біль у м’язах і суглобах, втрата апетиту, дратівливість, загострення хронічних хвороб.

Коли була найпотужніша магнітна буря

Найпотужніша за історію спостережень геомагнітна буря вибухнула 1-2 вересня 1859 року. Ці події, що включають в себе як геомагнітну бурю, так і потужні активні явища на Сонці, які її викликали, іноді називають «Подією Керрінгтона».

Дводенна небесна подія не тільки заплутала птахів, які вирішили почати щебетати о другій годині ранку, а й залишила світ без зв’язку – 100 тисяч кілометрів телеграфних ліній повністю замовкли. Зокрема навіть кабелем через Атлантику, який протягнули лише рік тому за підтримки королеви Вікторії. Телеграф став жертвою хвиль космічної електрики, що нахлинули на Землю.

Повністю відновити зв’язок змогли тільки через тижні. На щастя, у 1859 році людство не дуже покладалося на такі електричні комунікації, і великої шкоди те, що трапилося, не завдало.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі прогнозують ще одну бурю – пориви північно-східного вітру 15-17 м/с.