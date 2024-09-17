Новости Одессы и Одесской области

Сегодня Землю накрыла сильнейшая магнитная буря: когда ожидается пик

Сегодня Землю накрыла сильнейшая магнитная буря: когда ожидается пик

Природа испытывает одесситов на прочность: вчера мы ощутили подземные толчки, а сегодня, 17 сентября, по Земле ударила мощнейшая магнитная буря – в 8 баллов из 9 возможных. С этим может быть связано ухудшение самочувствия.

Об этом сообщает Meteoagent.

С 10 сентября планета находится под влиянием активности Солнца, которая периодически меняет свою интенсивность. Уже неделю на Земле бушует значительная магнитная буря.

Так, 15 сентября, было зафиксировано геомагнитное возмущение с К-индексом 6 (красный уровень), что свидетельствует о сильной магнитной буре. В понедельник этот показатель возрос до К-индекса 7.

Во вторник, 17 сентября, Землю охватит одна из самых мощных магнитных бурь этого года.

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магнитные бури

Эксперты прогнозируют, что буря начнет ослабевать завтра, 18 сентября.

Самыми частыми симптомами недомогания в дни магнитной бури у людей являются головная боль и головокружение, тошнота, повышение давления, слабость, бессонница, боль в мышцах и суставах, потеря аппетита, раздражительность, обострение хронических болезней.

Когда была самая мощная магнитная буря

Мощнейшая за историю наблюдений геомагнитная буря разразилась 1-2 сентября 1859 года. Эти события, включающие в себя как геомагнитную бурю, так и вызвавшие её мощные активные явления на Солнце, иногда называют «Событием Кэррингтона».

Двухдневное небесное событие не только запутало птиц, решивших начать щебетать в два часа утра, но и оставило мир без связи — 100 тысяч километров телеграфных линий полностью замолчали. Все сообщения прекратились. В том числе даже по кабелю через Атлантику, который протянули всего год назад при поддержке королевы Виктории. Телеграф пал жертвой волн космического электричества, нахлынувших на Землю.

Полностью восстановить связь смогли только через недели. К счастью, в 1859 году человечество не сильно полагалось на такие электрические коммуникации, и большого ущерба случившееся не нанесло.

Напомним, сегодня в Одессе прогнозируют еще одну бурю — порывы северо-восточного ветра 15-17 м/с.

 

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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