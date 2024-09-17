Магнітні бурі 17 вересня: коли ослабне сонячна активність

Сьогодні очікується магнітна буря К-індексу 5 (червоний рівень), повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Магнітна буря такої сили може вплинути на здоров’я людей. У групі особливого ризику люди похилого віку, метеозалежні та люди із серцево-судинними захворюваннями.

Дані Лабораторії сонячної астрономії IKI та ISEF свідчать про те, що потужна магнітна буря, яка почалася 16 вересня, піде на спад до полудня 17 вересня.

Магнітна буря – це енергетичні викиди, що виникають унаслідок різних вибухів і сплесків на Сонці і призводять до підвищення геомагнітної активності на Землі внаслідок впливу сонячної енергії.

Бурі різняться за своєю інтенсивністю, що визначається спалахами на Сонці. Невеликі магнітні коливання зазвичай майже не відчутні і класифікуються за значенням К-індексу 2 або 3. Бурі з К-індексом вище 4 вже відчуваються.

Поради для метеочутливих:

дотримуйтеся режиму дня та харчування;

не вживайте гостре, солоне, жирне, алкоголь і знизьте кількість кави;

прогулюйтеся на свіжому повітрі;

уникайте конфліктів і стресових ситуацій.

Якщо самопочуття під час бурі сильно погіршилося, рекомендується відвідати лікаря. Займатися самолікуванням не варто.