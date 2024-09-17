На Одесу насувається буря: оголошено штормове попередження

Про небезпечні метеорологічні явища I рівня небезпеки попередили в мерії.

Найближчі 1-2 години у місті очікуються пориви північно-східного вітру 15-17 м/с, які збережуться до кінця доби 17 вересня.

У зв’язку з погіршенням погодних умов одеська мерія звертається до одеситів і гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення і поїздки, особливо людей похилого віку, дітей і вагітних жінок.

«Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами – внаслідок сильного рвучкого вітру та дощу можливе падіння гілок і кабелів», – ідеться в повідомленні.