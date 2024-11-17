Сегодня задерживаются многие одесские поезда

Из-за массированного вражеского обстрела обесточены несколько железнодорожных участков на юге, западе и северо-востоке Украины.
По состоянию на данный момент с задержкой курсируют следующие пассажирские поезда, следующие в Одессу, из Одессы и транзитом (в скобках — время задержки в формате «часов:минут»):
- №51/52 Запорожье-1-Одесса-Главная (+2:37)
- №25/26 Ясиня-Одесса-Главная (+2:36)
- №135/136 Ивано-Франковск-Одесса-Главная (+2:36)
- №77/78 Ковель-Пас.-Одесса-Главная (+2:28)
- №207/208 Харьков-Пас.-Одесса-Главная (+2:22)
- №87/88 Запорожье-1-Ковель-Пас. (+1:04)
- №101/102 Херсон-Краматорск (+0:25)
- №35/36 Пшемысль Главный-Одесса-Главная (+0:13)
- №37/38 Ужгород-Одесса-Главная (+0:13)
- №21/22 Львов-Харьков-Пас. (+0:10)
- №67/68 Киев-Пас.-Варшава-Всходня (+0:09)
- №367/368 Ужгород-Ковель-Пас. (+0:09)
- №59/60 Харьков-Пас.-Одесса-Главная (+0:06)
- №191/192 Краматорск-Одесса-Главная (+0:06)
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