Новости Одессы и Одесской области

Сегодня задерживаются многие одесские поезда

Сегодня задерживаются многие одесские поезда

Из-за массированного вражеского обстрела обесточены несколько железнодорожных участков на юге, западе и северо-востоке Украины.

По состоянию на данный момент с задержкой курсируют следующие пассажирские поезда, следующие в Одессу, из Одессы и транзитом (в скобках — время задержки в формате «часов:минут»):

  • №51/52 Запорожье-1-Одесса-Главная (+2:37)
  • №25/26 Ясиня-Одесса-Главная (+2:36)
  • №135/136 Ивано-Франковск-Одесса-Главная (+2:36)
  • №77/78 Ковель-Пас.-Одесса-Главная (+2:28)
  • №207/208 Харьков-Пас.-Одесса-Главная (+2:22)
  • №87/88 Запорожье-1-Ковель-Пас. (+1:04)
  • №101/102 Херсон-Краматорск (+0:25)
  • №35/36 Пшемысль Главный-Одесса-Главная (+0:13)
  • №37/38 Ужгород-Одесса-Главная (+0:13)
  • №21/22 Львов-Харьков-Пас. (+0:10)
  • №67/68 Киев-Пас.-Варшава-Всходня (+0:09)
  • №367/368 Ужгород-Ковель-Пас. (+0:09)
  • №59/60 Харьков-Пас.-Одесса-Главная (+0:06)
  • №191/192 Краматорск-Одесса-Главная (+0:06)

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Иван Свищ ПРОФИЛЬ
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