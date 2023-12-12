Військових почули: проходження військово-лікарської комісії спростили

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

У повідомленні йдеться, що медзаклади вже можуть обмінюватися документами з військовими частинами, ТЦК та службами соціальної підтримки через систему електронного документообігу.

Таким чином процедура проходження військово-лікарської комісії для наших захисників і захисниць стала спрощеною та пришвидшилась.

Адже раніше військові з важкими пораненнями могли годинами стояти в чергах, збирати десятки документів і їздити в різні міста України, щоб пройти військово-лікарську комісію.

Якщо раніше після рішення ВЛК потрібно було особисто відвезти документи про відпустку або про непридатність за станом здоровʼя до військової частини, то зараз ці документи відправить медзаклад в електронному вигляді.

А військовослужбовець може одразу їхати до центру комплектування за місцем проживання або відпустки.

Військова частина, опрацювавши рішення ВЛК, надсилає відповідні документи для військовослужбовця безпосередньо до центру комплектування.

Через систему електронного документообігу відбуватиметься обмін такими документами:

довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);

постанова ВЛК про потребу у відпустці для лікування;

постанова ВЛК про непридатність до військової служби;

інші документи, необхідні для формування рішення ВЛК.

Якщо військовослужбовцю відмовляють у наданні послуги або заклад, до якого звернулися, не має системи електронного документообігу, потрібно звернутись на гарячу лінію:

0 800 50 52 01;

0 800 60 20 19.