Сьогодні в Україні відзначають День Сухопутних військ

Це найчисленніший вид ЗСУ, призначений для ведення бойових дій переважно на суші. Загальна кількість військовослужбовців під час війни не розголошується, проте рік тому президент Володимир Зеленський заявив, що Сухопутні війська України – це майже 600 тис. воїнів.

Сучасні Сухопутні війська мають своє коріння в Армії Української Народної Республіки та Української Галицької Армії 1917-1922 років. Багато підрозділів і частин носять почесні найменування на честь учасників Перших визвольних змагань, що підкреслює спадкоємність і повагу до традицій української армії.

Офіційно Сухопутні війська були сформовані 1996 року. А свято встановлено указом президента 18 жовтня 1997 року.

На початку своєї історії вони налічували 780 тис. військовослужбовців і багато військової техніки, але з часом чисельність зменшилася.

З 29 листопада 2024 року Сухопутними військами командує 42-річний генерал-майор Михайло Драпатий.

Структура Сухопутних військ України

Сухопутні війська за своїм призначенням та обсягом покладених на них завдань відіграють ключову роль у боротьбі з російською агресією: оборона Києва, звільнення правобережжя Херсонщини, стримування окупантів по всій лінії фронту. Ключові результати роботи ракетних військ і артилерії, танкових військ, засобів РЕБ, БпЛА – це досягнення цих воїнів!

За родами військ вони поділяються на:

Механізовані війська – призначені для утримання зайнятих позицій, відбиття ударів і прориву оборони противника, захоплення важливих районів і об’єктів, а також для дій у складі морських і повітряних десантів;

Танкові війська – головна ударна сила Сухопутних військ для виконання завдань в обороні і наступі (їхня основа – танкові бригади і танкові батальйони механізованих бригад);

Ракетні війська і артилерія – призначені для вогневого ураження противника шляхом ракетних і артилерійських ударів;

Війська ППО – захищають сухопутні сили і важливі об’єкти від повітряних загроз, знищуючи літаки, гелікоптери, крилаті ракети і безпілотники;

Армійська авіація (вертольоти різних типів) – призначена для підтримки загальновійськового бою, проводячи розвідку, вогневе ураження супротивника, евакуацію поранених і доставку особового складу і техніки;

Спеціальні війська – призначені для забезпечення бойової діяльності Сухопутних військ;

Безпілотні системи – окремі полки, батальйони та підрозділи БпС виконують завдання з розвідки та ураження противника, доставки боєприпасів.