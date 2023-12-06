Війна, день 651-й: українські військові збили російський бомбардувальник поблизу Зміїного

Протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загалом ворог наніс 4 ракетні та 104 авіаційні удари, здійснивши 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню за позиціями наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Костобобрів Чернігівської області; Новодмитрівка Сумської області; Іванівка Харківської області; Стельмахівка, Білогорівка Луганської області; Спірне, Новобахмутівка, Авдіївка, Олександропіль, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області; Новодарівка Запорізької області; Тягинка, Кринки та Львові Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилося понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районах Синьківки Харківської області та Новоселівського Луганської області.

На Лиманському напрямку Силі оборони відбили 26 атак противника у районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області; Тернів, Спірного, Веселого, Роздолівки, Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак ворога у районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Силі оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, наносять ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, наносячи ворогу значних втрат. Силі оборони успішно відбили 25 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, північно-східніше Бердичі, Авдіївки, Північного, Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Силі оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки, Победи та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 18 атак.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога в районі південнішої Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку сили оборони відбили всі атаки ворога, який намагався відновити втрачене становище у районах західніше Вербового Запорізької області.

Водночас, на Мелітопольському напрямі Силі оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують врага впродовж усієї лінії фронту.

Силі оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тілах противника.

Втраты ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони нанесла 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 по пунктах управління та 3 по зенітно-ракетних комплексах противника.

Також Силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено російський бомбардувальник Су-24М.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 1 складу боєприпасів, 2 станції РЕБ та 11 артилерійських засобів противника.

Втрати окупантів за добу збільшилися на 1270 солдатів та офіцерів, 13 танків, 40 ББМ, 37 артсистем та 51 БПЛА оперативно-тактичного рівня.