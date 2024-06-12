Євро-2024: коли початок, учасники, де дивитися, як проходитиме чемпіонат

Євро-2024: коли початок, учасники, де дивитися, як проходитиме чемпіонат

14 червня 2024 року в Німеччині розпочнеться Чемпіонат Європи з футболу Євро-2024. “Одеське Життя” розповідає, які збірні беруть у ньому участь, про склад української команди, як проходитиме турнір і де можна подивитися матчі.

Список команд, які беруть участь у Євро-2024

Розпочнеться турнір 14 червня церемонією відкриття і першими іграми, а завершиться через місяць, 14 липня, фінальним матчем і церемонією закриття. Чемпіонат ділиться на дві частини:

  1. групову;
  2. ігри плей-офф (починаючи з ⅛ фіналу).

Цього року чемпіонат Європи з футболу збере 24 команди, зокрема й збірну Німеччини, яка як країна-господиня автоматично здобула право на участь, минаючи відбірковий етап.

Команди розподілені за шістьма групами від A до F, у кожній з яких по чотири команди. У групі E виступить збірна України разом із командами Бельгії, Словаччини та Румунії.

На Євро-2024 також візьмуть участь збірні Шотландії, Угорщини, Швейцарії, Іспанії, Хорватії, Італії, Албанії, Словенії, Данії, Сербії, Англії, Польщі, Голландії, Австрії, Франції, Туреччини, Грузії, Португалії та Чехії.

 

Євро-2024

Після завершення групового етапу, дві найкращі команди з кожної групи продовжать боротьбу в 1/8 фіналу, які відбудуться з 29 червня по 2 липня. За ними підуть чвертьфінали 5 і 6 липня, півфінали 9 і 10 липня, і фінал, який відбудеться 14 липня і визначить чемпіона і володаря другого місця.

Коли, де і о котрій грає збірна України на Євро-2024

Ігри збірної України на груповому етапі:

  • 17 червня проти Румунії на стадіоні Альянц-Арена в Мюнхені о 16:00.
  • 21 червня проти Словаччини на Меркур Шпіль-арені в Дюссельдорфі о 16:00.
  • 26 червня проти Бельгії на МХП-арені в Штутгарті о 19:00.

Евро-2024

Список українських футболістів – учасників Євро-2024

Склад збірної України включає в себе:

Воротарі: Георгій Бущан (“Динамо Київ”), Анатолій Трубін (“Бенфіка”, Португалія), Андрій Лунін (“Реал”, Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – “Шахтар”), Олександр Тимчик (“Динамо Київ”), Віталій Миколенко (“Евертон”, Англія), Ілля Забарний (“Борнмут”, Англія), Олександр Сваток (“Дніпро-1”), Максим Таловеров (ЛАСК, Австрія), Богдан Михайличенко (“Полісся”).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко (усі – “Динамо Київ”), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков (усі – “Шахтар”), Олександр Зінченко (“Арсенал”, Англія), Віктор Циганков (“Жирона”, Іспанія), Михайло Мудрик (“Челсі”, Англія), Сергій Сидорчук (“Вестерло”, Бельгія), Руслан Малиновський (“Дженоа”, Італія).

Нападники: Артем Довбик (“Жирона”, Іспанія), Роман Яремчук (“Валенсія”, Іспанія), Владислав Ванат (“Динамо Київ”).

Головний тренер: Сергій Ребров.

Евро-2024

Порівняно з 2020 роком, склад збірної оновився приблизно на третину, включно з 17 футболістами з попереднього складу і дев’ятьма новими гравцями.

Раніше “Одеське Життя” розповідало, як незвично була представлена збірна країни, що представляє Україну на цьому чемпіонаті.

Де дивитися матчі Чемпіонату Європи з футболу

Ігри Євро-2024 можна буде подивитися на платному сервісі MeGoGo, який транслює всі матчі турніру.

Евро-2024

Також ігри української збірної будуть доступні для перегляду безоплатно на регіональних каналах “Суспільного”, включно з “Суспільне Одеса” і “Суспільне Київ”, через цифрове телебачення T2 і кабельні мережі.

Евро-2024

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