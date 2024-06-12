Євро-2024: коли початок, учасники, де дивитися, як проходитиме чемпіонат

Список команд, які беруть участь у Євро-2024

Розпочнеться турнір 14 червня церемонією відкриття і першими іграми, а завершиться через місяць, 14 липня, фінальним матчем і церемонією закриття. Чемпіонат ділиться на дві частини:

групову; ігри плей-офф (починаючи з ⅛ фіналу).

Цього року чемпіонат Європи з футболу збере 24 команди, зокрема й збірну Німеччини, яка як країна-господиня автоматично здобула право на участь, минаючи відбірковий етап.

Команди розподілені за шістьма групами від A до F, у кожній з яких по чотири команди. У групі E виступить збірна України разом із командами Бельгії, Словаччини та Румунії.

На Євро-2024 також візьмуть участь збірні Шотландії, Угорщини, Швейцарії, Іспанії, Хорватії, Італії, Албанії, Словенії, Данії, Сербії, Англії, Польщі, Голландії, Австрії, Франції, Туреччини, Грузії, Португалії та Чехії.

Після завершення групового етапу, дві найкращі команди з кожної групи продовжать боротьбу в 1/8 фіналу, які відбудуться з 29 червня по 2 липня. За ними підуть чвертьфінали 5 і 6 липня, півфінали 9 і 10 липня, і фінал, який відбудеться 14 липня і визначить чемпіона і володаря другого місця.

Коли, де і о котрій грає збірна України на Євро-2024

Ігри збірної України на груповому етапі:

17 червня проти Румунії на стадіоні Альянц-Арена в Мюнхені о 16:00.

21 червня проти Словаччини на Меркур Шпіль-арені в Дюссельдорфі о 16:00.

26 червня проти Бельгії на МХП-арені в Штутгарті о 19:00.

Список українських футболістів – учасників Євро-2024

Склад збірної України включає в себе:

Воротарі: Георгій Бущан (“Динамо Київ”), Анатолій Трубін (“Бенфіка”, Португалія), Андрій Лунін (“Реал”, Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – “Шахтар”), Олександр Тимчик (“Динамо Київ”), Віталій Миколенко (“Евертон”, Англія), Ілля Забарний (“Борнмут”, Англія), Олександр Сваток (“Дніпро-1”), Максим Таловеров (ЛАСК, Австрія), Богдан Михайличенко (“Полісся”).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко (усі – “Динамо Київ”), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков (усі – “Шахтар”), Олександр Зінченко (“Арсенал”, Англія), Віктор Циганков (“Жирона”, Іспанія), Михайло Мудрик (“Челсі”, Англія), Сергій Сидорчук (“Вестерло”, Бельгія), Руслан Малиновський (“Дженоа”, Італія).

Нападники: Артем Довбик (“Жирона”, Іспанія), Роман Яремчук (“Валенсія”, Іспанія), Владислав Ванат (“Динамо Київ”).

Головний тренер: Сергій Ребров.

Порівняно з 2020 роком, склад збірної оновився приблизно на третину, включно з 17 футболістами з попереднього складу і дев’ятьма новими гравцями.

Раніше “Одеське Життя” розповідало, як незвично була представлена збірна країни, що представляє Україну на цьому чемпіонаті.

Де дивитися матчі Чемпіонату Європи з футболу

Ігри Євро-2024 можна буде подивитися на платному сервісі MeGoGo, який транслює всі матчі турніру.

Також ігри української збірної будуть доступні для перегляду безоплатно на регіональних каналах “Суспільного”, включно з “Суспільне Одеса” і “Суспільне Київ”, через цифрове телебачення T2 і кабельні мережі.