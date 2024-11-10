Сьогодні День виноградарів та виноробів: свята та події 10 листопада

День виноградарів та виноробів

10 листопада в Україні вшановують професію виноградарів і виноробів. Це святкування, яке припадає на другу неділю листопада, було започатковане у 2020 році з ініціативи президента України для підтримки виноградарської та виноробної галузі, що має глибоке коріння в історії та культурі українських земель. Виноградарство на території України має багатовікову традицію, особливо у південних і західних областях країни, де клімат та ґрунти сприяють вирощуванню винограду. Відзначення цього дня є кроком для підтримки українського виноробства, популяризації його продукції як на вітчизняному, так і на міжнародному рівнях, а також збереження національних традицій виноградарства, що є невід’ємною частиною культури.

Всесвітній день імунізації

Цього ж дня відзначають Всесвітній день імунізації, який має на меті нагадати про значення вакцинації у запобіганні інфекційним захворюванням та захисту здоров’я людей в усьому світі.

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Всесвітній день молоді

10 листопада також відзначають Всесвітній день молоді. Організація Об’єднаних Націй заснувала цей день, щоб підкреслити вагому роль молодого покоління у розвитку суспільства, захисті прав людини та формуванні світового майбутнього. Метою цього дня є привернення уваги до викликів, з якими стикається сучасна молодь, а також до надання їм можливостей для реалізації власного потенціалу. Цього дня проводяться різноманітні заходи: від дискусій та освітніх програм до міжнародних конференцій, де молодь обговорює нагальні проблеми як світового, так і локального значення.

Всесвітній день науки в ім’я миру та розвитку

У цей же день світ відзначає Всесвітній день науки в ім’я миру та розвитку, започаткований ЮНЕСКО у 2001 році. Його мета — підвищити обізнаність про важливість науки для суспільства, сприяти поширенню наукових знань на благо миру і сталого розвитку, а також показати, як наука впливає на повсякденне життя, допомагаючи вирішувати такі глобальні виклики, як зміна клімату, збереження ресурсів та забезпечення енергетичної стабільності. Цей день нагадує про необхідність фінансування наукових досліджень та підтримки молодих науковців.

Міжнародний день бухгалтерії

10 листопада також святкують Міжнародний день бухгалтерії. Встановлене на честь фахівців, які забезпечують стабільність економіки та бізнесу, це професійне свято наголошує на важливості ролі бухгалтерів. Дату вибрано не випадково: саме 10 листопада 1494 року італійський математик Лука Пачолі, якого називають “батьком бухгалтерії”, опублікував книгу, в якій уперше детально описав принципи подвійного запису — основи сучасного обліку.

Всесвітній день кератоконуса

У світі 10 листопада також відзначають Всесвітній день кератоконуса. Це захворювання рогівки ока, при якому вона тоншає та набуває конусоподібної форми, що може призводити до серйозних порушень зору. День кератоконуса допомагає підвищити обізнаність про цю проблему та підтримує поширення інформації про можливі методи діагностики і лікування.

Міжнародний день скоромовок

Також цього дня святкують Міжнародний день скоромовок. Він спрямований на популяризацію скоромовок — фраз, які важко вимовляти через складні звукові поєднання. Використання скоромовок сприяє розвитку мовної моторики, артикуляції та дикції, є корисним інструментом для логопедів, акторів, а також цікавим розважальним засобом для всіх, хто любить випробовувати свої мовні здібності.

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Всесвітній день боротьби з нейроендокринним раком

Всесвітній день боротьби з нейроендокринним раком також припадає на 10 листопада. Цей день спрямований на підвищення обізнаності про рідкісні онкологічні захворювання нейроендокринної системи. Ці пухлини можуть розвиватися у різних органах, включаючи підшлункову залозу, легені, шлунково-кишковий тракт, і часто залишаються непоміченими на ранніх стадіях через повільний ріст і безсимптомний перебіг.

Всесвітній день поповнення рахунку

Окрім того, 10 листопада — неофіційний Всесвітній день поповнення рахунку. Цей день привертає увагу до зручності та важливості платіжних систем для поповнення мобільних телефонів, забезпечуючи доступність зв’язку для користувачів по всьому світу.

Які історичні події стались 10 листопада

1663 рік — укладають Батуринські статті;

1926 рік — у Берліні відкривають Український науковий інститут;

1928 рік — у Києві відкривають будинок-музей Тараса Шевченка;

1975 рік — Генеральна Асамблея ООН прирівнює сіонізм до расизму (це рішення було відкликано 16 грудня 1991 року);

1993 рік — в Україні забороняють всі воєнізовані недержавні організації;

1994 рік — Ірак визнає незалежність Кувейту;

2004 рік — Центрвиборчком України оголошує остаточні результати першого туру виборів Президента України: Віктор Ющенко набрав 11 125 395 голосів (39,87 %), Віктор Янукович — 10 969 579 голосів (39,32 %);

2004 рік — виходить браузер Firefox 1.0;

2009 рік — запускають перший гідроагрегат Дністровської ГАЕС;

2022 рік — 131-й окремий розвідувальний батальйон Збройних сил України звільняє місто Снігурівку від російських окупантів.

Хто народився 10 листопада