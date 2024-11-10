Сегодня День виноградарей и виноделов: праздники и события 10 ноября

День виноградарей и виноделов

10 ноября в Украине чтут профессию виноградарей и виноделов. Это праздник, который приходится на вторую неделю ноября. Появился в 2020 году по инициативе президента Украины для поддержки винодельческой и виноградарской отрасли, которая имеет глубокие корни в истории и культуре украинских земель. Виноградарство на территории Украины имеет многовековые традиции, особенно на юге и западе страны, где климат и почвы способствуют выращиванию винограда. Празднование этого дня является шагом для поддержки украинского виноделия, популяризации его продукции как на отечественном, так и на международном уровнях, а также сохранения национальных традиций виноградарства, являющихся неотъемлемой частью культуры.

Всемирный день иммунизации

В этот же день отмечают Всемирный день иммунизации, который имеет целью напомнить о значении вакцинации в предотвращении инфекционных заболеваний и защите здоровья людей во всем мире.

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Всемирный день молодежи

10 ноября также отмечают Всемирный день молодежи. Организация Объединенных Наций учредила этот день, чтобы подчеркнуть весомую роль молодого поколения в развитии общества, защите прав человека и формировании будущего мира. Целью этого дня является привлечение внимания к вызовам, с которыми сталкивается современная молодежь, а также к предоставлению им возможностей для реализации собственного потенциала. В этот день проводятся различные мероприятия: от дискуссий и образовательных программ до международных конференций, где молодежь обсуждает актуальные проблемы как мирового, так и локального значения.

Всемирный день науки во имя мира и развития

В этот же день мир отмечает Всемирный день науки во имя мира и развития, учрежденный ЮНЕСКО в 2001 году. Его цель — повысить осведомленность о важности науки для общества, способствовать распространению научных знаний во благо мира и устойчивого развития, а также показать, как наука влияет на повседневную жизнь, помогая решать такие глобальные вызовы, как изменение климата, сохранение ресурсов и обеспечение энергетической стабильности. Этот день напоминает о необходимости финансирования научных исследований и поддержки молодых ученых.

Международный день бухгалтерии

10 ноября также отмечают Международный день бухгалтерии. Установленный в честь специалистов, обеспечивающих стабильность экономики и бизнеса, этот профессиональный праздник подчеркивает важность роли бухгалтеров. Дата выбрана неслучайно: именно 10 ноября 1494 года итальянский математик Лука Пачоли, которого называют «отцом бухгалтерии», опубликовал книгу, в которой впервые подробно описал принципы двойной записи — основы современного учета.

Всемирный день кератоконуса

В мире 10 ноября также отмечают Всемирный день кератоконуса. Это заболевание роговицы глаза, при котором она истончается и приобретает конусообразную форму, что может приводить к серьезным нарушениям зрения. День кератоконуса помогает повысить осведомленность об этой проблеме и способствует распространению информации о возможных методах диагностики и лечения.

Международный день скороговорок

Также в этот день празднуют Международный день скороговорок. Он направлен на популяризацию скороговорок — фраз, которые трудно произносить из-за сложных звуковых сочетаний. Использование скороговорок способствует развитию речевой моторики, артикуляции и дикции, является полезным инструментом для логопедов, актеров, а также интересным развлекательным средством для всех, кто любит испытывать свои языковые способности.

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Всемирный день борьбы с нейроэндокринным раком

Всемирный день борьбы с нейроэндокринным раком также приходится на 10 ноября. Этот день направлен на повышение осведомленности о редких онкологических заболеваниях нейроэндокринной системы. Эти опухоли могут развиваться в различных органах, включая поджелудочную железу, легкие, желудочно-кишечный тракт, и часто остаются незамеченными на ранних стадиях из-за медленного роста и бессимптомного течения.

Всемирный день пополнения счета

Кроме того, 10 ноября — неофициальный Всемирный день пополнения счета. Этот день привлекает внимание к удобству и важности платежных систем для пополнения мобильных телефонов, обеспечивая доступность связи для пользователей по всему миру.

Какие исторические события произошли 10 ноября

1663 год — подписаны Батуринские статьи;

1926 год — в Берлине открывается Украинский научный институт;

1928 год — в Киеве открывается дом-музей Тараса Шевченко;

1975 год — Генеральная Ассамблея ООН приравнивает сионизм к расизму (это решение было отменено 16 декабря 1991 года);

1993 год — в Украине запрещаются все военизированные негосударственные организации;

1994 год — Ирак признает независимость Кувейта;

2004 год — ЦИК Украины объявляет окончательные результаты первого тура выборов Президента Украины: Виктор Ющенко набрал 11 125 395 голосов (39,87%), Виктор Янукович — 10 969 579 голосов (39,32%);

2004 год — выходит браузер Firefox 1.0;

2009 год — запускается первый гидроагрегат Днестровской ГАЭС;

2022 год — 131-й отдельный разведывательный батальон Вооруженных сил Украины освобождает город Снигиревка от российских оккупантов.

Кто родился 10 ноября