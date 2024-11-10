Сегодня День виноградарей и виноделов: праздники и события 10 ноября

Сегодня, 10 ноября 2024 года, в Украине отмечают День виноградарей и виноделов. Также рассказываем об этом дне в истории и других праздниках и событиях, среди которых есть довольно забавные.
День виноградарей и виноделов
10 ноября в Украине чтут профессию виноградарей и виноделов. Это праздник, который приходится на вторую неделю ноября. Появился в 2020 году по инициативе президента Украины для поддержки винодельческой и виноградарской отрасли, которая имеет глубокие корни в истории и культуре украинских земель. Виноградарство на территории Украины имеет многовековые традиции, особенно на юге и западе страны, где климат и почвы способствуют выращиванию винограда. Празднование этого дня является шагом для поддержки украинского виноделия, популяризации его продукции как на отечественном, так и на международном уровнях, а также сохранения национальных традиций виноградарства, являющихся неотъемлемой частью культуры.
Всемирный день иммунизации
В этот же день отмечают Всемирный день иммунизации, который имеет целью напомнить о значении вакцинации в предотвращении инфекционных заболеваний и защите здоровья людей во всем мире.
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Всемирный день молодежи
10 ноября также отмечают Всемирный день молодежи. Организация Объединенных Наций учредила этот день, чтобы подчеркнуть весомую роль молодого поколения в развитии общества, защите прав человека и формировании будущего мира. Целью этого дня является привлечение внимания к вызовам, с которыми сталкивается современная молодежь, а также к предоставлению им возможностей для реализации собственного потенциала. В этот день проводятся различные мероприятия: от дискуссий и образовательных программ до международных конференций, где молодежь обсуждает актуальные проблемы как мирового, так и локального значения.
Всемирный день науки во имя мира и развития
В этот же день мир отмечает Всемирный день науки во имя мира и развития, учрежденный ЮНЕСКО в 2001 году. Его цель — повысить осведомленность о важности науки для общества, способствовать распространению научных знаний во благо мира и устойчивого развития, а также показать, как наука влияет на повседневную жизнь, помогая решать такие глобальные вызовы, как изменение климата, сохранение ресурсов и обеспечение энергетической стабильности. Этот день напоминает о необходимости финансирования научных исследований и поддержки молодых ученых.
Международный день бухгалтерии
10 ноября также отмечают Международный день бухгалтерии. Установленный в честь специалистов, обеспечивающих стабильность экономики и бизнеса, этот профессиональный праздник подчеркивает важность роли бухгалтеров. Дата выбрана неслучайно: именно 10 ноября 1494 года итальянский математик Лука Пачоли, которого называют «отцом бухгалтерии», опубликовал книгу, в которой впервые подробно описал принципы двойной записи — основы современного учета.
Всемирный день кератоконуса
В мире 10 ноября также отмечают Всемирный день кератоконуса. Это заболевание роговицы глаза, при котором она истончается и приобретает конусообразную форму, что может приводить к серьезным нарушениям зрения. День кератоконуса помогает повысить осведомленность об этой проблеме и способствует распространению информации о возможных методах диагностики и лечения.
Международный день скороговорок
Также в этот день празднуют Международный день скороговорок. Он направлен на популяризацию скороговорок — фраз, которые трудно произносить из-за сложных звуковых сочетаний. Использование скороговорок способствует развитию речевой моторики, артикуляции и дикции, является полезным инструментом для логопедов, актеров, а также интересным развлекательным средством для всех, кто любит испытывать свои языковые способности.
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Всемирный день борьбы с нейроэндокринным раком
Всемирный день борьбы с нейроэндокринным раком также приходится на 10 ноября. Этот день направлен на повышение осведомленности о редких онкологических заболеваниях нейроэндокринной системы. Эти опухоли могут развиваться в различных органах, включая поджелудочную железу, легкие, желудочно-кишечный тракт, и часто остаются незамеченными на ранних стадиях из-за медленного роста и бессимптомного течения.
Всемирный день пополнения счета
Кроме того, 10 ноября — неофициальный Всемирный день пополнения счета. Этот день привлекает внимание к удобству и важности платежных систем для пополнения мобильных телефонов, обеспечивая доступность связи для пользователей по всему миру.
Какие исторические события произошли 10 ноября
- 1663 год — подписаны Батуринские статьи;
- 1926 год — в Берлине открывается Украинский научный институт;
- 1928 год — в Киеве открывается дом-музей Тараса Шевченко;
- 1975 год — Генеральная Ассамблея ООН приравнивает сионизм к расизму (это решение было отменено 16 декабря 1991 года);
- 1993 год — в Украине запрещаются все военизированные негосударственные организации;
- 1994 год — Ирак признает независимость Кувейта;
- 2004 год — ЦИК Украины объявляет окончательные результаты первого тура выборов Президента Украины: Виктор Ющенко набрал 11 125 395 голосов (39,87%), Виктор Янукович — 10 969 579 голосов (39,32%);
- 2004 год — выходит браузер Firefox 1.0;
- 2009 год — запускается первый гидроагрегат Днестровской ГАЭС;
- 2022 год — 131-й отдельный разведывательный батальон Вооруженных сил Украины освобождает город Снигиревка от российских оккупантов.
Кто родился 10 ноября
- 1433 — Карл I Смелый, герцог Бургундии. Представитель бургундской линии Валуа. Сын Филиппа III Доброго.
- 1483 — Мартин Лютер, христианский богослов, реформатор церкви.
- 1668 — Франсуа Куперен, французский композитор.
- 1697 — Уильям Хогарт, британский художник эпохи английского рококо и просвещения.
- 1728 — Оливер Голдсмит, известный ирландский англоязычный эссеист, поэт, прозаик, драматург.
- 1846 — Мартин Веге́лиус, финский композитор, дирижер, педагог и музыкально-общественный деятель.
- 1859 — Теофиль-Александр Стейнлен, французский и швейцарский художник, график и иллюстратор, работавший как в реалистичном стиле, так и в стиле модерн.
- 1886 — Александр Бутаков, подполковник Армии УНР.
- 1902 — Дик Кет (нидерл. Dick Ket), нидерландский художник, один из представителей течения магического реализма в Нидерландах.
- 1919 — Майкл Стренк, американский военнослужащий украинского происхождения, сержант Корпуса морской пехоты США, один из военнослужащих, зафиксированных на известной фотографии «Поднятие флага на Иводзиме» Джо Розенталя.
- 1928 — Эннио Морриконе, итальянский композитор.
- 1947 — Грег Лейк, английский басист, гитарист, вокалист, автор песен, продюсер и один из основателей групп King Crimson и Emerson, Lake & Palmer.
- 1989 — Къельд Нёйс, нидерландский конькобежец, двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, многократный призер чемпионатов мира.
- 1994 — Зои Дойч, американская актриса.
- 1997 — Юрий Вакулко, украинский футболист.
- 2000 — Маккензи Фой, американская актриса.