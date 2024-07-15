День державності і Хрещення України-Русі: які ще свята відзначають 15 липня

День української державності

15 липня в Україні відзначається День української державності, встановлений Указом Президента України № 423/2021 від 24 серпня 2021 року. Ідея святкування цього дня на державному рівні була запропонована групою ініціативних діячів, серед яких Герой України Левко Лук’яненко та колишні Президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко. Це свято символізує багатовікову історію державотворення українського народу.

Зазначимо, що раніше це свято відзначали 28 липня. 15 числа цей день вперше святкують саме цього, 2024-го, року.

Більше про історію створення свята та його значення читайте в нашій окремій публікації: День Української Державності: що це за свято?

День хрещення Русі-України

15 липня також є Днем хрещення Русі-України, встановленим Указом Президента України Віктора Ющенка від 25 липня 2008 року на честь святого рівноапостольного князя Володимира, який відіграв ключову роль у хрещенні Київської Русі. Цей день символізує початок духовного розвитку та культурного зростання українського народу. Хрещення Київської Русі стало визначальною подією в історії України.

Зазначимо, що раніше це свято відзначали 28 липня. 15 числа цей день вперше святкують саме цього, 2024-го, року.

Деталі свята ви можете дізнатися із нашої публікації за посиланням: Хрещення Київської Русі: що це за свято та як рф використовує його у своїй пропаганді?

День українських миротворців

Цього ж дня відзначається День українських миротворців, офіційно встановлений Верховною Радою у 2013 році. Від 1992 року понад 42 тисячі українських військовослужбовців взяли участь у 25 міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки. Це свято є знаком вдячності за самовіддану службу українських військових у миротворчих місіях.

Всесвітній день навичок молоді

На міжнародному рівні 15 липня відзначається Всесвітній день навичок молоді, започаткований Генеральною Асамблеєю ООН у грудні 2014 року. Це свято привертає увагу до проблем молоді, таких як безробіття та неповна зайнятість, і наголошує на важливості інвестування в розвиток навичок молодих людей для поліпшення їхніх соціально-економічних умов. Мета дня – підвищення інформованості про важливість розвитку навичок у молодих людей для їхнього майбутнього.

День благодійності в соціальних медіа

Неофіційно, але не менш важливо, 15 липня святкують День благодійності в соціальних медіа. Це свято започатковане некомерційною платформою Givver у 2013 році. Його засновник, Кріс Соммерс, прагнув поширювати ідею благодійності через соціальну мережу Twitter. Це день, коли люди у всьому світі діляться благодійними ініціативами в соціальних медіа.

День “Обійміть своїх дітей”

Крім того, цього дня відзначається День “Обійміть своїх дітей”. Це свято нагадує про важливість обіймів у нашому житті. Обійми, як невербальна форма спілкування, можуть виразити вдячність, співчуття, любов та інші почуття, замінюючи багато слів. Вони зміцнюють емоційний зв’язок між батьками та дітьми, сприяючи їхньому гармонійному розвитку.

Історичні події, які відбулись 15 липня

1228 — папа Григорій IX канонізував засновника ордену францисканців Франциска Ассізького.

1410 — Відбулася Грюнвальдська битва між військами Тевтонського ордену та об’єднаною польсько-литовсько-українською армією під командуванням князя Вітовта і короля Ягайла.

1776 — в Мілані відкрито театр «Ла Скала».

1795 — «Марсельєза»” офіційно стала гімном Франції.

1799 — французький лейтенант П’єр Франсуа Бушар армії Наполеона знайшов в Єгипті поблизу невеликого міста Розетта (нині Рашид) Розетський камінь — стелу, на якій висічено три версії указу мемфіських жерців, виданого 196 року до н. е.

1823 — у Римі вщент згоріла давня базиліка Святого Павла.

1988 — відбулася прем’єра першої частини «Міцного горішка» з Брюсом Віллісом.

2006 — засновано Twitter.

2016 — у Туреччині сталась спроба військового перевороту.

Хто народився 15 липня