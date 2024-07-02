Не варто розмовляти з жінками та залишати на ніч брудний посуд і одяг: що відзначає церква 2 липня

2 липня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

2 липня за новим церковним календарем православні віряни вшановують Покладання ризи Пресвятій Богородиці у Влахерні.

Що таке покладання ризи Пресвятій Богородиці у Влахерні

Це свято започаткував святий Патріарх Фотій, щоб вшанувати знаменну подію, коли Пресвята Богородиця передала свою ризу для зберігання у Влахернський храм у Константинополі. Риза Богородиці стала символом її материнської молитви та заступництва за всіх вірних. Свято Покладання ризи є нагодою для вірян вшанувати Пресвятую Богородицю та її неземну материнську турботу. Воно нагадує про її роль як заступниці перед Богом, а також символізує материнську любов і милосердя, що супроводжують вірян у їхньому духовному житті.

Народні прикмети 2 липня

Прикмети цього дня говорять наступне:

дивилися, який сьогодні день: на деревах почало жовтіти листя — рано прийде осінь;

на траві багато роси — чекайте на зливи;

видався спекотний день — така погода довго простоїть;

птахи низько літають — до дощу.

Що не можна робити 2 липня

Сьогодні не можна робити таке:

Не варто розмовляти з жінками — накличете на себе неприємності.

Не можна залишати брудний посуд і одяг на ніч.

Заборонено сваритися, лихословити.

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