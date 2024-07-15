Магнітні бурі: прогноз космопогоди на 15 липня

За даними Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США, протягом минулої доби сонячна активність була на високому рівні, але сьогодні, як очікується, геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня, а сонячна активність, ймовірно , буде помірною.

За попередніми прогнозами, слабка магнітна буря очікується 20 липня.

Що таке магнітні бурі

Магнітні бурі виникають внаслідок взаємодії заряджених частинок, що викидаються Сонцем під час корональних викидів маси або сонячних спалахів із магнітним полем Землі. Ці частинки можуть змінювати параметри магнітного поля нашої планети, що призводить до збурень, відомих як магнітні бурі.

Вважається, що магнітні бурі впливають як на судини, і на психіку людини. І чим довше такий вплив, тим більш вимотаною і роздратованою стає людина. Від магнітної активності страждають як метеозалежні, так і здорові люди.

Як зменшити вплив Сонця під час магнітних бур