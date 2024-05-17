Здорове серце і судини: 6 простих способів знизити тиск без ліків

Хто ризикує захворіти?

На формування гіпертонії в основному впливають спадковість, неправильне харчування (зловживання жирним, солоним, кондитерськими виробами, фастфудом) і хронічні стреси.

Істотними факторами ризику вважаються також наявність зайвої ваги, цукрового діабету або атеросклерозу, вік 55 плюс. В результаті, щонайменше 60 відсотків дорослих людей мають передумови для розвитку серцево-судинної патології.

Що таке прихована гіпертонія?

Підступність гіпертонії в тому, що неприємні відчуття, пов’язані з підвищенням артеріального тиску: шум у вухах, головний біль, запаморочення, затуманювання зору, зниження працездатності – можна прийняти за звичайну перевтому.

Симптомами прихованого перебігу гіпертонічної хвороби може бути і безсоння, тахікардія, почервоніння обличчя, відчуття пульсації у голові, погіршення пам’яті, дратівливість, набряки, оніміння пальців рук. З появою цих ознак, якщо є можливість, потрібно терміново звернутися до сімейного лікаря або кардіолога і взяти показники артеріального тиску під контроль. Інакше хвороба прогресуватиме, впливаючи не лише на роботу серця і судин, а й уражаючи інші органи. Ускладненнями патології можуть стати інфаркт міокарда, інсульт, тромбоз, ниркова та серцева недостатність, проблеми із сітківкою очей.Але при вчасному лікуванні у більшості хворих гіпертонія піддається корекції.

Допоможуть дихальні вправи і компреси

Як правило, гіпертонікам призначають гіпотензивні препарати (ліки, що знижують артеріальний тиск), які слід приймати довічно. Але з наявністю необхідних ліків наразі можливі проблеми. Зменшити тиск у домашніх умовах допоможуть прості заходи:

дихальні вправи: розслабтеся, заплющте очі і глибоко вдихніть, рахуючи до 5, видихніть повітря через рот теж на рахунок 5. При цьому дихайте не грудьми, а животом, для контролю поклавши на нього руку. Практикувати таке дихання потрібно протягом 3-5 хвилин;

розслабтеся, заплющте очі і глибоко вдихніть, рахуючи до 5, видихніть повітря через рот теж на рахунок 5. При цьому дихайте не грудьми, а животом, для контролю поклавши на нього руку. Практикувати таке дихання потрібно протягом 3-5 хвилин; чай з м’ятою: залийте чайну ложку м’ятного листя окропом, дайте охолонути і пийте чай повільними ковтками. Також допоможе знизити тиск склянка теплої мінеральної води з чайною ложкою меду і соком половини лимона, випита за один прийом. Тиск знижується на 15-20 пунктів протягом півгодини;

залийте чайну ложку м’ятного листя окропом, дайте охолонути і пийте чай повільними ковтками. Також допоможе знизити тиск склянка теплої мінеральної води з чайною ложкою меду і соком половини лимона, випита за один прийом. Тиск знижується на 15-20 пунктів протягом півгодини; к омпрес з яблучним оцтом: змочіть марлю або носову хустку в оцті і прикладіть тканину до ступнів на 10-15 хвилин. Також можна випити чайну ложку натурального яблучного оцту, розчинивши його у склянці води. Але спосіб не годиться, якщо після цього у вас болять зуби, виникають печія або нудота;

змочіть марлю або носову хустку в оцті і прикладіть тканину до ступнів на 10-15 хвилин. Також можна випити чайну ложку натурального яблучного оцту, розчинивши його у склянці води. Але спосіб не годиться, якщо після цього у вас болять зуби, виникають печія або нудота; проточна холодна вода: потримайте під струменем руки кілька хвилин, бризніть водою в обличчя, покладіть мокру хустку на сонячне сплетення;

потримайте під струменем руки кілька хвилин, бризніть водою в обличчя, покладіть мокру хустку на сонячне сплетення; масаж кубиком льоду шийних хребців (коли лід розтане, витріть шкіру насухо і повільно розітріть цю ділянку декількома краплями камфорної олії);

(коли лід розтане, витріть шкіру насухо і повільно розітріть цю ділянку декількома краплями камфорної олії); настоянка корвалолу або валеріанки: випийте 30 крапель, розведених у 100 мілілітрах води.

Крім того, важливо створити хворому фізичний та емоційний спокій, забезпечити приплив свіжого повітря до приміщення.

Як попередити підвищення тиску?

Але крім народних методів, гіпертонікам дуже важливо постійно вести спосіб життя, що знижує частоту нападів та потребу в ліках:

с лідкуйте за своєю вагою: кожен загублений зайвий кілограм знизить ваш тиск приблизно на 1 пункт;

кожен загублений зайвий кілограм знизить ваш тиск приблизно на 1 пункт; робіть зарядку і щодня ходіть пішки хоча б три кілометри – ходьба знижує артеріальний тиск, ризик розвитку ішемічної хвороби серця та діабету другого типу;

– ходьба знижує артеріальний тиск, ризик розвитку ішемічної хвороби серця та діабету другого типу; пийте менше рідини – максимум півтора літри на день (зменшити почуття спраги допоможе зелений чай, вода з лимоном);

– максимум півтора літри на день (зменшити почуття спраги допоможе зелений чай, вода з лимоном); обмежте кількість солі , добова норма – половина чайної ложки;

, добова норма – половина чайної ложки; стежте за «несприятливими» днями , під час магнітних бур та примх погоди не перенапружуйтеся і не нервуйте (прогноз космічної погоди дивіться на стор. 8);

, під час магнітних бур та примх погоди не перенапружуйтеся і не нервуйте (прогноз космічної погоди дивіться на стор. 8); регулярно вимірюйте артеріальний тиск, межі норми для гіпертоніка – 130/80 міліметрів ртутного стовпа. Різке підвищення тиску може призвести до гіпертонічного кризу.

Ірина Лебединець