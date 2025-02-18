Як повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області, виникло загоряння торгових контейнерів.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу на площі 150 м кв, не допустивши поширення вогню на поруч розташовані павільйони. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Наразі на місці працює дослідно-випробувальна лабораторія для встановлення причини пожежі.

від ДСНС залучалися 5 одиниць техніки та 18 вогнеборців, від Національної гвардії України – 1 одиниця техніки та 4 чоловіки особового складу.

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