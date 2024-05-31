Смертельна ДТП в Одесі: на пішохода наїхав автобус

Смертельна ДТП в Одесі: на пішохода наїхав автобус

У Пересипському районі Одеси сьогодні, 31 травня, сталася ДТП, в якій загинув 63-річний пішохід.

Автопригода сталася близько 11-ї години на Миколаївській дорозі, повідомили в поліції Одеської області.

Попередньо встановлено, що 23-річний водій автобуса наїхав на чоловіка, коли він перетинав проїжджу частину на заборонний сигнал світлофора. Від отриманих травм той загинув.

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дтп на Миколаївській дорозі

На місці події зараз працює слідчо-оперативна група з розслідування ДТП.

 

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