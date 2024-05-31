Смертельное ДТП в Одессе: на пешехода наехал автобус

Автопроисшествие произошло около 11 часов на Николаевской дороге, сообщили в полиции Одесской области.

Предварительно установлено, что 23-летний водитель автобуса наехал на мужчину, когда он пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм тот погиб.

На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа по расследованию ДТП.