Смертельное ДТП в Одессе: на пешехода наехал автобус

В Пересыпском районе Одессы сегодня, 31 мая, произошло ДТП, в котором погиб 63-летний пешеход.
Автопроисшествие произошло около 11 часов на Николаевской дороге, сообщили в полиции Одесской области.
Предварительно установлено, что 23-летний водитель автобуса наехал на мужчину, когда он пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм тот погиб.
Читайте также: В Одессе в ДТП попал автозак полицейских: много пострадавших
На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа по расследованию ДТП.