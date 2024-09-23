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Смертельна ДТП під Одесою: зіткнулися «Tesla» і «Volkswagen»

Смертельна ДТП під Одесою: зіткнулися «Tesla» і «Volkswagen»

Одна людина загинула і двоє постраждали внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів у селі Бурлача Балка Одеського району.

Автопригода сталася в неділю, 22 вересня, близько 19-ї години, повідомляє поліція Одеської області.

Попередньо встановлено, що 23-річний водій автомобіля «Tesla», виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не пропустив «Volkswagen», що рухався головною дорогою і мав перевагу в русі, внаслідок чого сталося зіткнення.

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Внаслідок ДТП 54-річний водій «Volkswagen» загинув. Водій «тесли» та його 21-річний пасажир отримали травми, їх госпіталізували до районної лікарні.

автопригода в Бурлачій Балці

На місці події працювала група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група з розслідування ДТП.

 

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