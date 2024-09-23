Новости Одессы и Одесской области

Смертельное ДТП под Одессой: столкнулись «Tesla» и «Volkswagen»

Смертельное ДТП под Одессой: столкнулись «Tesla» и «Volkswagen»

Один человек погиб и два пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в селе Бурлачья Балка Одесского района.

Автопроисшествие произошло в воскресенье, 22 сентября, около 19 часов, сообщает полиция Одесской области.

Предварительно установлено, что 23-летний водитель автомобиля «Tesla», выезжая со второстепенной дороги на главную, не пропустил «Volkswagen», который двигался по главной дороге и имел преимущество в движении, в результате чего произошло столкновение.

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В результате ДТП 54-летний водитель «Volkswagen» погиб. Водитель «теслы» и его 21-летний пассажир получили травмы, их госпитализировали в районную больницу.

дтп в Бурлачей Балке

На месте происшествия работала группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа по расследованию ДТП.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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