Під Одесою п’яний водій збив дівчину на тротуарі та втік

Автопригода сталася вчора, 24 січня, близько 17 години у селищі Великодолинське, повідомили у прес-службі поліції Одеської області.

Поліцейські встановили, що водій легкового автомобіля Opel наїхав на місцеву дівчину, яка йшла у попутному напрямку тротуаром. Після скоєного водій кинув машину та втік.

Про постраждалу дівчину до поліції повідомив перехожий. На місце ДТП прибула група реагування патрульної поліції, дівчині викликали “швидку”. У медичному закладі постраждалої діагностували закритий перелом ключиці.

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Поліцейським знадобилося кілька годин, щоб встановити особу водія та розшукати його. Чоловіка – односельця дівчини виявили у сусідньому селі.

Його перевірили на наявність алкоголю в організмі – він був п’яний.

Винуватця ДТП затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі розпочали провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

У рамках провадження автомобіль чоловіка поміщений на штраф майданчик та призначено низку експертиз.