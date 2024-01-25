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Під Одесою п’яний водій збив дівчину на тротуарі та втік

Під Одесою п’яний водій збив дівчину на тротуарі та втік

П’яний мешканець Одеського району на іномарці збив односельчанку, коли та йшла тротуаром, а потім втік, залишивши її без допомоги.

Автопригода сталася вчора, 24 січня, близько 17 години у селищі Великодолинське, повідомили у прес-службі поліції Одеської області.

Поліцейські встановили, що водій легкового автомобіля Opel наїхав на місцеву дівчину, яка йшла у попутному напрямку тротуаром. Після скоєного водій кинув машину та втік.

Про постраждалу дівчину до поліції повідомив перехожий. На місце ДТП прибула група реагування патрульної поліції, дівчині викликали “швидку”. У медичному закладі постраждалої діагностували закритий перелом ключиці.

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Поліцейським знадобилося кілька годин, щоб встановити особу водія та розшукати його. Чоловіка – односельця дівчини виявили у сусідньому селі.

Його перевірили на наявність алкоголю в організмі – він був п’яний.

Винуватця ДТП затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі розпочали провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

У рамках провадження автомобіль чоловіка поміщений на штраф майданчик та призначено низку експертиз.

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