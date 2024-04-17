Смертельна аварія в Одеській області: автомобіль влетів в електроопору

Пізно ввечері 16 квітня в Білгород-Дністровському районі легковик не впорався з керуванням і врізався в бетонну електроопору. Водій загинув на місці аварії, пасажир відбувся травмою.
Як повідомили в поліції Одеської області, аварія сталася близько 23-ї години в селі Петропавлівка.
Правоохоронці попередньо встановили, що 28-річний водій “ВАЗ” не впорався з керуванням і врізався в електроопору.
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Унаслідок ДТП водій легковика загинув на місці, а його 26-річного пасажира з переломом руки було госпіталізовано до місцевої лікарні.
Загиблого з автомобіля за допомогою спеціальних інструментів довелося діставати рятувальникам.
На місці ДТП працювали слідчо-оперативна група та співробітники сектору реагування патрульної поліції територіального відділення поліції.
Відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідство триває, встановлюються повні обставини ДТП.