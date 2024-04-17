Смертельная авария в Одесской области: автомобиль влетел в электроопору

Поздним вечером 16 апреля в Белгород-Днестровскоом районе легковушка не справилась с управлением и врезалась в бетонную электроопору. Водитель погиб на месте аварии, пассажир отделался травмой.
Как сообщили в полиции Одесской области, авария произошла около 23 часов в селе Петропавловка.
Правоохранители предварительно установили, что 28-летний водитель «ВАЗ» не справился с управлением и врезался в электроопору.
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В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте, а его 26-летний пассажир с переломом руки был госпитализирован в местную больницу.
Погибшего из автомобиля с помощью специальных инструментов пришлось доставать спасателям.
На месте ДТП работали следственно-оперативная группа и сотрудники сектора реагирования патрульной полиции территориального отделения полиции.
Сведения о событии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается, устанавливаются полные обстоятельства ДТП.